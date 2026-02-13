Шайба Ружички помогла словакам победить итальянцев на Олимпиаде

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Либор Гудачек (24-я минута), Матуш Сукель (34) и нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка (52). У проигравших отличились Мэтт Брэдли (38) и Дастин Гэзли (57).
В составе сборной Словакии выступают три игрока клубов Фонбет — Континентальной хоккейной лиги: Ружичка, защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка. Гернат и Лишка отдали по одной голевой передаче.
Сборную Италии тренирует финский специалист Юкка Ялонен, который с 2012 по 2014 год возглавлял петербургский СКА. Под его руководством сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры (2022) и трижды стала чемпионом мира.
В стартовом матче группы B сборная Словакии со счетом 4:1 обыграла команду Финляндии. В третьем туре итальянцы сыграют с финнами, словаки встретятся со шведами. Оба матча пройдут 14 февраля.
Юкка Ялонен
Владимир Орсаг
