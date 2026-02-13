Ричмонд
Шайба Ружички помогла словакам победить итальянцев на Олимпиаде

МИЛАН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 3:2 обыграла команду Италии в матче второго тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

Источник: Getty Images

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Либор Гудачек (24-я минута), Матуш Сукель (34) и нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка (52). У проигравших отличились Мэтт Брэдли (38) и Дастин Гэзли (57).

В составе сборной Словакии выступают три игрока клубов Фонбет — Континентальной хоккейной лиги: Ружичка, защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка. Гернат и Лишка отдали по одной голевой передаче.

Сборную Италии тренирует финский специалист Юкка Ялонен, который с 2012 по 2014 год возглавлял петербургский СКА. Под его руководством сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры (2022) и трижды стала чемпионом мира.

В стартовом матче группы B сборная Словакии со счетом 4:1 обыграла команду Финляндии. В третьем туре итальянцы сыграют с финнами, словаки встретятся со шведами. Оба матча пройдут 14 февраля.

Италия
2:3
0:0, 0:0, 0:0
Словакия
Хоккей, Мужчины, Группа B
13.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
Fiera Milano Rho
Главные тренеры
Юкка Ялонен
Владимир Орсаг
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит