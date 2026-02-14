Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

Сборная Канады одержала вторую победу, в стартовом матче канадцы разгромили чехов (5:0). Канадские хоккеисты набрали 6 очков и возглавляют таблицу группы С. Далее располагаются команды Швейцарии (3 очка), Чехии (3) и Франции (0). Сборная Канады гарантировала выход в четвертьфинал: она окажется выше швейцарцев и чехов даже в случае поражения в последнем туре, так как в личной встрече оказалась сильнее обеих сборных.