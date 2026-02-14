Ричмонд
Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

Канадцы обыграли в матче второго тура швейцарцев.

Источник: Reuters

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Олимпиады и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Милане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48), Натан Маккиннон (54). У проигравших отличился Пиус Зутер (13).

Сборная Канады одержала вторую победу, в стартовом матче канадцы разгромили чехов (5:0). Канадские хоккеисты набрали 6 очков и возглавляют таблицу группы С. Далее располагаются команды Швейцарии (3 очка), Чехии (3) и Франции (0). Сборная Канады гарантировала выход в четвертьфинал: она окажется выше швейцарцев и чехов даже в случае поражения в последнем туре, так как в личной встрече оказалась сильнее обеих сборных.

В заключительном туре группового этапа канадцы сыграют с французами, швейцарцы встретятся с чехами. Оба матча пройдут 15 февраля.

На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.

Канада
5:1
0:0, 0:0, 0:0
Швейцария
Хоккей, Мужчины, Группа A
13.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Патрик Фишер
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит