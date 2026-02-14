Ричмонд
Хоккей. Мужчины
14:10
Швеция
:
Словакия
П1
1.25
X
7.10
П2
9.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
П1
2.10
X
4.07
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
Локомотив
П1
6.87
X
5.37
П2
1.40
Хоккей. Мужчины
18:40
Финляндия
:
Италия
П1
1.04
X
24.00
П2
50.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Как остановить такую Канаду? Что не так с Швецией? Итоги третьего дня хоккейного турнира на Олимпиаде

Главный фаворит собрал мощнейшую супертройку и снова легко победил.

Источник: Reuters
Хоккей
Мужчины 2026
Группа A, 13.02.2026, 23:10
Канада
5
Швейцария
1

Настоящую Канаду на миланском льду пока увидеть не удалось. Немного грустно, что она действует по большей части в энергосберегающем режиме, включаясь на полную мощность лишь изредка. Ноль процентов осуждения и сто процентов понимания — стратегия краткосрочного турнира подразумевает прогресс по его ходу.

Швейцарцы смотрелись достойно, не справившись лишь с гениальным Коннором Макдэвидом, и тоже искали счастья в атаке. Чего стоят только два момента Филиппа Курашева в конце второго периода. Забей он хотя бы раз, заключительная часть матча могла сложиться более интересно. В концовке альпийская команда потеряла ведущего нападающего Кевина Фиалу, которого после грязноватого столкновения, инициированного Томом Уилсоном, со льда транспортировали на носилках.

Канадцы пока очень ответственно действуют в обороне, вовремя отрабатывая назад как минимум тремя игроками. В атаке оперативно скомпонованное звено Маккиннон — Макдэвид — Селебрини свои шансы найдет. Сложно представить, что в мире найдется пара защитников, способная притормозить это грозное сочетание.

Источник: Getty Images

В теории можно расписать идеальный план для того, чтобы остановить главного фаворита Олимпиады. Первый пункт — безупречная игра вратаря. Второй — хоть немного превосходить соперника в скорости. Третий — хорошая реализация моментов. Швейцарцы в этих моментах смотрелись получше, чем сборная Чехии. Однако против такой Канады этого оказалось маловато. К тому же очень своевременно выручал свою команду Логан Томпсон.

Хоккей
Мужчины 2026
Группа B, 13.02.2026, 14:10
Финляндия
4
Швеция
1

Ниже своего потенциала действует и сборная Швеции. Это обстоятельство подразумевает, что лучшее у нее еще впереди. На данный момент для «Тре Крунур» ближайшие перспективы выглядят смутно. Дело в первую очередь касается не чисто игровых моментов, а ментальных. Пропустив на ровном месте пару шайб, шведы ничего не смогли придумать и ломились в наглухо заколоченную дверь. Ни креатива, ни характера, ни желания, необходимых для больших турниров, в их действиях почти не просматривалось — в отличие от злых и упорных финнов. В текущей состоянии сборной Швеции даже о полуфинале приходится мечтать.

Источник: Reuters
Хоккей
Мужчины 2026
Группа B, 13.02.2026, 14:10
Италия
2
Словакия
3

Задача итальянцев была значительно приземленнее — не опозориться на фоне более статусных команд, обладающих классными игроками. Пока Юкка Ялонен и его парни, несмотря на поражение, могут занести себе в плюс второй матч подряд. Сборной Словакии непросто действовать первым номером, когда соперник залезает в их обувь. Минимальная по счету победа ей досталась не без нервов. Вся троица, представляющая клубы КХЛ, набрала очки, а спартаковец Адам Ружичка снова забил.

Хоккей
Мужчины 2026
Группа A, 13.02.2026, 18:40
Франция
3
Чехия
6

На какое-то время показалось, что пятница, 13-е, подарит дьявольскую сенсацию. Только вмешательством потусторонних сил можно объяснить переворот, осуществленный во втором периоде матча против чехов сборной Франции за считанные минуты — из 0:2 в 3:2. Ничего не предвещало такого развития событий. Хорошо, что у команда Радима Рулика в запасе оставалось еще половина игры, чтобы расставить все по своим местам. Для предварительного раунда и скромного соперника такое разгильдяйство еще можно простить. Понять — нельзя.

Автор: Михаил Зислис