Как остановить такую Канаду? Что не так с Швецией? Итоги третьего дня хоккейного турнира на Олимпиаде

Настоящую Канаду на миланском льду пока увидеть не удалось. Немного грустно, что она действует по большей части в энергосберегающем режиме, включаясь на полную мощность лишь изредка. Ноль процентов осуждения и сто процентов понимания — стратегия краткосрочного турнира подразумевает прогресс по его ходу.
Швейцарцы смотрелись достойно, не справившись лишь с гениальным Коннором Макдэвидом, и тоже искали счастья в атаке. Чего стоят только два момента Филиппа Курашева в конце второго периода. Забей он хотя бы раз, заключительная часть матча могла сложиться более интересно. В концовке альпийская команда потеряла ведущего нападающего Кевина Фиалу, которого после грязноватого столкновения, инициированного Томом Уилсоном, со льда транспортировали на носилках.
Канадцы пока очень ответственно действуют в обороне, вовремя отрабатывая назад как минимум тремя игроками. В атаке оперативно скомпонованное звено Маккиннон — Макдэвид — Селебрини свои шансы найдет. Сложно представить, что в мире найдется пара защитников, способная притормозить это грозное сочетание.
В теории можно расписать идеальный план для того, чтобы остановить главного фаворита Олимпиады. Первый пункт — безупречная игра вратаря. Второй — хоть немного превосходить соперника в скорости. Третий — хорошая реализация моментов. Швейцарцы в этих моментах смотрелись получше, чем сборная Чехии. Однако против такой Канады этого оказалось маловато. К тому же очень своевременно выручал свою команду Логан Томпсон.
Ниже своего потенциала действует и сборная Швеции. Это обстоятельство подразумевает, что лучшее у нее еще впереди. На данный момент для «Тре Крунур» ближайшие перспективы выглядят смутно. Дело в первую очередь касается не чисто игровых моментов, а ментальных. Пропустив на ровном месте пару шайб, шведы ничего не смогли придумать и ломились в наглухо заколоченную дверь. Ни креатива, ни характера, ни желания, необходимых для больших турниров, в их действиях почти не просматривалось — в отличие от злых и упорных финнов. В текущей состоянии сборной Швеции даже о полуфинале приходится мечтать.
Задача итальянцев была значительно приземленнее — не опозориться на фоне более статусных команд, обладающих классными игроками. Пока Юкка Ялонен и его парни, несмотря на поражение, могут занести себе в плюс второй матч подряд. Сборной Словакии непросто действовать первым номером, когда соперник залезает в их обувь. Минимальная по счету победа ей досталась не без нервов. Вся троица, представляющая клубы КХЛ, набрала очки, а спартаковец Адам Ружичка снова забил.
На какое-то время показалось, что пятница, 13-е, подарит дьявольскую сенсацию. Только вмешательством потусторонних сил можно объяснить переворот, осуществленный во втором периоде матча против чехов сборной Франции за считанные минуты — из 0:2 в 3:2. Ничего не предвещало такого развития событий. Хорошо, что у команда Радима Рулика в запасе оставалось еще половина игры, чтобы расставить все по своим местам. Для предварительного раунда и скромного соперника такое разгильдяйство еще можно простить. Понять — нельзя.
Автор: Михаил Зислис