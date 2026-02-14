Как остановить такую Канаду? Что не так с Швецией? Итоги третьего дня хоккейного турнира на Олимпиаде

Ниже своего потенциала действует и сборная Швеции. Это обстоятельство подразумевает, что лучшее у нее еще впереди. На данный момент для «Тре Крунур» ближайшие перспективы выглядят смутно. Дело в первую очередь касается не чисто игровых моментов, а ментальных. Пропустив на ровном месте пару шайб, шведы ничего не смогли придумать и ломились в наглухо заколоченную дверь. Ни креатива, ни характера, ни желания, необходимых для больших турниров, в их действиях почти не просматривалось — в отличие от злых и упорных финнов. В текущей состоянии сборной Швеции даже о полуфинале приходится мечтать.