Хоккей. Мужчины
14:10
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.13
П2
10.25
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
6.65
X
5.30
П2
1.41
Хоккей. Мужчины
18:40
Финляндия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
45.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Хоккеистки сборной США разгромили Италию и вышли в полуфинал олимпийского турнира

В пятницу, 13 февраля, состоялся матч ¼ финала хоккейного олимпийского турнира среди женских сборных США и Италии. Встреча завершилась победой американок со счетом 6:0.

Источник: Getty Images

У Канады отличились Кендалл Койн Шофилд (дубль), Меган Келлер, Лейла Эдвардс, Бритта Керл и Ханна Билка.

Ранее в полуфинал вышла Швеция, победившая Чехию (2:0).

В других четвертьфиналах сыграют Канада и Германия, а также Финляндия и Швейцария.