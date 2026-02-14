Хоккеистки сборной США разгромили Италию и вышли в полуфинал олимпийского турнира

У Канады отличились Кендалл Койн Шофилд (дубль), Меган Келлер, Лейла Эдвардс, Бритта Керл и Ханна Билка.
В пятницу, 13 февраля, состоялся матч ¼ финала хоккейного олимпийского турнира среди женских сборных США и Италии. Встреча завершилась победой американок со счетом 6:0.
У Канады отличились Кендалл Койн Шофилд (дубль), Меган Келлер, Лейла Эдвардс, Бритта Керл и Ханна Билка.
Ранее в полуфинал вышла Швеция, победившая Чехию (2:0).
В других четвертьфиналах сыграют Канада и Германия, а также Финляндия и Швейцария.