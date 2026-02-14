Сборная Швеции по хоккею обыграла словаков в матче Олимпиады

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йоэль Эрикссон Эк (8-я минута), Адриан Кемпе (28), Элиас Петтерссон (35 и 48), Лукас Рэймонд (52). У проигравших отличились Юрай Слафковски (9), Мартин Гернат (30) из ярославского «Локомотива» и Далибор Дворский (60).
Гернат записал на свой счет и результативную передачу, также передачей отметился форвард московского «Спартака» Адам Ружичка, он набрал очки в третьей игре подряд. В составе сборной Словакии, помимо Ружички и Герната, выступает еще один представитель клуба Континентальной хоккейной лиги — Адам Лишка из череповецкой «Северстали».
В первых двух матчах олимпийского хоккейного турнира сборная Швеции победила команду Италии (5:2) и уступила финнам (1:4). Сборная Словакии потерпела первое поражение на турнире, обыграв на старте команды Финляндии (4:1) и Италии (3:2).
Сборная Швеции обеспечила себе путевку в четвертьфинал, занимая первое место в группе В.
Сэм Халлам
Владимир Орсаг
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит