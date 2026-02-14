Сборная Швеции по хоккею обыграла словаков в матче Олимпиады

Гернат записал на свой счет и результативную передачу, также передачей отметился форвард московского «Спартака» Адам Ружичка, он набрал очки в третьей игре подряд. В составе сборной Словакии, помимо Ружички и Герната, выступает еще один представитель клуба Континентальной хоккейной лиги — Адам Лишка из череповецкой «Северстали».