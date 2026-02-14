Ричмонд
Сборная Швеции по хоккею обыграла словаков в матче Олимпиады

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 5:3 обыграла команду Словакии в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

Источник: Getty Images

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йоэль Эрикссон Эк (8-я минута), Адриан Кемпе (28), Элиас Петтерссон (35 и 48), Лукас Рэймонд (52). У проигравших отличились Юрай Слафковски (9), Мартин Гернат (30) из ярославского «Локомотива» и Далибор Дворский (60).

Гернат записал на свой счет и результативную передачу, также передачей отметился форвард московского «Спартака» Адам Ружичка, он набрал очки в третьей игре подряд. В составе сборной Словакии, помимо Ружички и Герната, выступает еще один представитель клуба Континентальной хоккейной лиги — Адам Лишка из череповецкой «Северстали».

В первых двух матчах олимпийского хоккейного турнира сборная Швеции победила команду Италии (5:2) и уступила финнам (1:4). Сборная Словакии потерпела первое поражение на турнире, обыграв на старте команды Финляндии (4:1) и Италии (3:2).

Сборная Швеции обеспечила себе путевку в четвертьфинал, занимая первое место в группе В.

Швеция
5:3
0:0, 0:0, 0:0
Словакия
Хоккей, Мужчины, Группа B
14.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Сэм Халлам
Владимир Орсаг
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит