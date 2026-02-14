Илья Ковальчук назвал фаворитов хоккейного турнира Олимпиады в Италии

— Как вам трасса? На поворотах было сложно?
— Да, повороты — это самое сложное для меня. Маленькие и крутые. Очень много участников было на лыжне, стартовало 14 пар. Задача была простая — не упасть.
— Вы много тренировались перед гонкой?
— Нет, один раз тренировался с Сашей Легковым. Во вторник покатались в Лужниках, познакомились с трассой. К сожалению, больше не получилось. Но буду обязательно практиковаться в лыжах.
— Когда играли в хоккей, были какие-то не совсем хоккейные тренировки?
— Были, были. И на лыжах тоже. Всё от тренера зависело. На некоторых сборах, особенно зимой. Или в перерывах между играми иногда катались на лыжах.
— Это было в НХЛ?
— Нет, в России. В Америке на лыжах мало кто катается.
— Кто фаворит в хоккейном турнире Олимпийских игр?
— Понятно, сейчас все думают, что Канада. Они очень хорошо выглядят. Две игры выиграли — 5:0 и 5:1. Но Олимпиада — это такой турнир, когда в одной игре может случиться всё что угодно. Когда начнётся плей-офф, будет интересно. Но фавориты всё те же — Канада, США и Швеция, — сказал Ковальчук Metaratings.ru.
Зимние Олимпийские игры-2026 проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Действующий серебряный призёр хоккейного турнира сборная России не принимает участие в Олимпиаде.