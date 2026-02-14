И на словаках, и на деле

Это большинство было уже далеко не примерным. Оно было вялым; кричало о том, насколько словацкие лидеры устали. Надежду давало только одно: по крайней мере в их действиях не было спешки, суеты. Закрепились в зоне они уже под конец двухминутного отрезка. На бросок вывели капитана Слафковского. Он получился не безупречным, но достаточно хорошим, чтобы Якуб Маркстрём снова выронил шайбу и потерял ее из виду. На этот раз исправить свою ошибку вратарь не успел. Героем стал Далибор Дворский, родившийся в Зволене, но росший (в том числе и как хоккеист) в Стокгольме. Это он добил шайбу в ворота.