Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.05
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

США — Дания: видеообзор матча Олимпиады-2026

Сборная США обыграла Данию в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии — 6:3.

Сборная США обыграла Данию в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии — 6:3.

У американцев забили Джек Айкел, Мэтт Болди, Брэд Ткачак, Ноа Хэнифин, Джейк Гюнцель и Джек Хьюз, у сборной Дании заброшенными шайбами отметились Ник Олесен, Николас Йенсен и Филлип Бруггиссер.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 8-го дня: результаты соревнований 14 февраля.

США в двух матчах набрали шесть очков и занимают первое место в таблице группы C. Сборная Дании не набрала очков в двух встречах и идет на последнем месте.

В следующем матче сборная США встретится с командой Германии. Дания сыграет с Латвией. Обе встречи состоятся 15 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.