США — Дания: видеообзор матча Олимпиады-2026

Сборная США обыграла Данию в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии — 6:3.
У американцев забили Джек Айкел, Мэтт Болди, Брэд Ткачак, Ноа Хэнифин, Джейк Гюнцель и Джек Хьюз, у сборной Дании заброшенными шайбами отметились Ник Олесен, Николас Йенсен и Филлип Бруггиссер.
Олимпиада 2026 в Милане, все медали 8-го дня: результаты соревнований 14 февраля.
США в двух матчах набрали шесть очков и занимают первое место в таблице группы C. Сборная Дании не набрала очков в двух встречах и идет на последнем месте.
В следующем матче сборная США встретится с командой Германии. Дания сыграет с Латвией. Обе встречи состоятся 15 февраля.
