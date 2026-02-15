Защитник сборной Италии Ди Перна: «Тренер говорил нам перед началом Олимпиады, что самый важный матч — четвертый»

Защитник сборной Италии Дилан Ди Перна прокомментировал поражение от Финляндии (0:11) в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Это задевает нас и с точки зрения гордости, и в турнирной таблице, но тренер говорил нам перед началом турнира, что самый важный матч — четвертый, и мы должны прибавлять как команда в первых трех играх, чтобы показать свой лучший хоккей в четвертой. Мы вынесем из этого все, что сможем, потому что это тот уровень, на котором мы должны играть, если хотим конкурировать с этими парнями. Будем надеяться, что наш лучший хоккей ещё впереди», — цитирует 29-летнего хоккеиста сайт НХЛ.
Сборная Италии в трех матчах олимпийского турнира потерпела два поражения и заняла последнее место в группе B. Она сыграет в квалификационном раунде плей-офф.
Финны забросили итальянцам 11 шайб на Олимпиаде. Неожиданно, но в этом матче был важен каждый гол.