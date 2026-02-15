Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.05
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Защитник сборной Италии Ди Перна: «Тренер говорил нам перед началом Олимпиады, что самый важный матч — четвертый»

Защитник сборной Италии Дилан Ди Перна прокомментировал поражение от Финляндии (0:11) в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 в Италии.

Защитник сборной Италии Дилан Ди Перна прокомментировал поражение от Финляндии (0:11) в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Это задевает нас и с точки зрения гордости, и в турнирной таблице, но тренер говорил нам перед началом турнира, что самый важный матч — четвертый, и мы должны прибавлять как команда в первых трех играх, чтобы показать свой лучший хоккей в четвертой. Мы вынесем из этого все, что сможем, потому что это тот уровень, на котором мы должны играть, если хотим конкурировать с этими парнями. Будем надеяться, что наш лучший хоккей ещё впереди», — цитирует 29-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

Сборная Италии в трех матчах олимпийского турнира потерпела два поражения и заняла последнее место в группе B. Она сыграет в квалификационном раунде плей-офф.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Финны забросили итальянцам 11 шайб на Олимпиаде. Неожиданно, но в этом матче был важен каждый гол.