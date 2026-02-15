Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
21:10
Дания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.50
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Швейцарские хоккеисты обыграли чехов в матче группового этапа Олимпиады

Сборная Швейцарии заняла второе место в своем квартете, команда Чехии — третье.

Источник: Reuters

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:3 в овертайме победила команду Чехии в матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Соревнования проходят в Милане.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Йоси (37-я минута), Тимо Майер (39), Пиус Зутер (49) и Дин Кукан (63). У проигравших отличились Филип Хлапик (16), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).

Швейцарцы одержали вторую победу на турнире. В стартовой игре на групповой стадии команда одолела соперников из Франции (4:0), но затем уступила сборной Канады (1:5). С 5 очками швейцарцы заняли второе место в турнирной таблице группы A.

Чехи завершили групповой этап, набрав 4 очка. Единственную победу они одержали в игре против команды Франции (6:3). До этого чехи потерпели разгромное поражение от канадцев (0:5).

Заключительный матч в группе A позднее в воскресенье проведут сборные Франции и Канады, подопечные Джона Купера уже обеспечили себе участие в четвертьфинале. Остальным участникам этого квартета предстоит сыграть в ⅛ финала.

Финал хоккейного турнира запланирован на 22 февраля.

Швейцария
4:3
0:0, 0:0, 0:0
Б
Чехия
Хоккей, Мужчины, Группа A
15.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Патрик Фишер
Радим Рулик
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит