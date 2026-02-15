Швейцарские хоккеисты обыграли чехов в матче группового этапа Олимпиады

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:3 в овертайме победила команду Чехии в матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Соревнования проходят в Милане.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Йоси (37-я минута), Тимо Майер (39), Пиус Зутер (49) и Дин Кукан (63). У проигравших отличились Филип Хлапик (16), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).
Швейцарцы одержали вторую победу на турнире. В стартовой игре на групповой стадии команда одолела соперников из Франции (4:0), но затем уступила сборной Канады (1:5). С 5 очками швейцарцы заняли второе место в турнирной таблице группы A.
Чехи завершили групповой этап, набрав 4 очка. Единственную победу они одержали в игре против команды Франции (6:3). До этого чехи потерпели разгромное поражение от канадцев (0:5).
Заключительный матч в группе A позднее в воскресенье проведут сборные Франции и Канады, подопечные Джона Купера уже обеспечили себе участие в четвертьфинале. Остальным участникам этого квартета предстоит сыграть в ⅛ финала.
Финал хоккейного турнира запланирован на 22 февраля.
Патрик Фишер
Радим Рулик
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит