Фавориты — в четвертьфинале, аутсайдеры едут домой. В первом раунде плей-офф — без сенсаций

Первыми на лед вышли сборные Германии и Франции. Французы вряд ли всерьез рассчитывали пройти соперника во главе с Леоном Драйзайтлем, но обилие удалений лишило их даже теоретических шансов. Уже на третьей минуте они остались в меньшинстве, чем воспользовался тот же Драйзайтль, открывший счет. Немцы быстро развили преимущество: Тиффельс и Петерка забили по голу до первого перерыва, после чего вопрос о победителе был снят.