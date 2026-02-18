Ричмонд
Фавориты — в четвертьфинале, аутсайдеры едут домой. В первом раунде плей-офф — без сенсаций

Только чехи немного понервировали своих болельщиков.

Источник: Getty Images

На Олимпиаде завершились матчи квалификационного этапа плей-офф, которые завершились без сюрпризов. Все фавориты одержали ожидаемые победы.

Хоккей
Мужчины 2026
Квалификационный раунд, 17.02.2026, 14:10
Германия
5
Франция
1

Первыми на лед вышли сборные Германии и Франции. Французы вряд ли всерьез рассчитывали пройти соперника во главе с Леоном Драйзайтлем, но обилие удалений лишило их даже теоретических шансов. Уже на третьей минуте они остались в меньшинстве, чем воспользовался тот же Драйзайтль, открывший счет. Немцы быстро развили преимущество: Тиффельс и Петерка забили по голу до первого перерыва, после чего вопрос о победителе был снят.

Итог — 5:1 в пользу Германии, которой в следующем раунде в соперники досталась сборная Словакии.

Хоккей
Мужчины 2026
Квалификационный раунд, 17.02.2026, 14:10
Швейцария
3
Италия
0

Менее скромные цифры на табло показала сборная Швейцарии, которая обыграла хозяев турнира Италию. Сценарий оказался схожим с матчем немцев и французов: быстрый гол от Филиппа Курашева придал уверенности фаворитам, а соперник слишком часто гостил на скамейке штрафников. Шайба защитника-ветерана Романа Йоси упрочила лидерство в середине первого периода, а гол Нико Хишира ближе к концовке не дал итальянцам даже намекнуть на интригу. Швейцария выиграла 3:0, нанесла по воротам соперника 51 бросок и сохранила сухарь для своего прославленного вратаря Леонардо Дженони.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют со сборной Финляндии.

Хоккей
Мужчины 2026
Квалификационный раунд, 17.02.2026, 18:40
Чехия
3
Дания
2

В матче чехов и датчан борьба была более упорная. Первый период команды откатали с нулями на табло, и казалось, что скандинавам удалось затащить соперника в тягучий и вязкий хоккей. У датчан поймал кураж голкипер Фредерик Андерсен, пробить которого соперник смог лишь в середине второго периода. Удаление Ларса Эллера привело к штурму ворот сборной Дании в большинстве, и точный бросок в касание от Мартина Нечаса вывел чехов вперед.

Датчане не растерялись и вскоре восстановили равновесие, организовав красивую комбинацию с передачей из-за ворот и замыканием от Александера Тру. Чехи опешили, но мгновенно взяли себя в руки и через минуту снова вышли вперед — Давид Кампф продавил оборону соперника и с мясом завел шайбу в ворота с пятачка. А еще через минуту хорошо знакомый российским болельщикам Роман Червенка организовал быструю контратаку и отправил в дальнюю девятку вставшую на ребро шайбу.

Гол Ника Олесена в большинстве обострил борьбу в концовке. У Дании были шансы сравнять счет во время игры в большинстве, но чехов выручил голкипер Лукаш Достал, сохранивший для своей команды победный счет — 3:2.

В ¼ финала сборная Чехии сыграет с канадцами.

Хоккей
Мужчины 2026
Квалификационный раунд, 17.02.2026, 23:10
Швеция
5
Латвия
1

Завершал программу квалификационного раунда матч между Швецией и Латвией, в котором уровень игры фаворита так же был несравненно выше, чем у соперника. Шведы забили два гола в середине первого периода с интервалом в 40 секунд — отличились Адриан Кемпе и ветеран Габриэль Ландеског.

Латвийцы, несмотря на активную игру, ничем не смогли ответить на великолепную реализацию моментов от хоккеистов «Тре Крунур», и в середине второго периода перевес скандинавов вырос до трех шайб. Защитник Эрик Карлссон классной передачей нашел на дальней штанге Филипа Форсберга, который забивал уже в пустой угол — 3:0, и этот дефицит был слишком большим, чтобы латвийцы смогли всерьез рассчитывать на камбэк.

Попыток к сопротивлению они не оставили — шайба Эдуарда Тралмакса с добивания вроды бы подарила надежду прибалтийским болельщикам, но концовка осталась за Швецией. Гол Мики Зибанежада, завершившего скоростную контратаку, а также шайба Нюландера, которого забыли на пятачке, установили окончательный счет.

5:1 — уверенная победа сборной Швеции, которая в матче ¼ финала встретится со сборной США.

Автор: Максим Замятин