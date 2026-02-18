Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Словакии вышла в полуфинал Олимпийских игр в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Словаки являются бронзовыми призерами Олимпиады 2022 года в Пекине. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Словакии определится согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.