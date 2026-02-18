Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Италии.
Встреча прошла в среду в Милане и завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу словаков. В составе победителей дубль оформил Павол Регенда (19-я и 41-я минуты), по разу отличились Милош Келемен (25), Оливер Окулиар (25), Далибор Дворски (31) и Томаш Татар (57). У сборной Германии шайбы забросили Лукас Райхель (35) и Фредерик Тиффельс (50).
Сборная Словакии вышла в полуфинал Олимпийских игр в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Словаки являются бронзовыми призерами Олимпиады 2022 года в Пекине. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Словакии определится согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Владимир Орсаг
Харольд Крайс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит