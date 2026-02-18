Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
0
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
7.17
X
3.50
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.29
П2
3.83
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.63
П2
5.10
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.94
П2
4.60
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.96
П2
4.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Чехия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Словацкие хоккеисты обыграли немцев и стали первыми полуфиналистами ОИ.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Италии.

Встреча прошла в среду в Милане и завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу словаков. В составе победителей дубль оформил Павол Регенда (19-я и 41-я минуты), по разу отличились Милош Келемен (25), Оливер Окулиар (25), Далибор Дворски (31) и Томаш Татар (57). У сборной Германии шайбы забросили Лукас Райхель (35) и Фредерик Тиффельс (50).

Сборная Словакии вышла в полуфинал Олимпийских игр в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Словаки являются бронзовыми призерами Олимпиады 2022 года в Пекине. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Словакии определится согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.

Словакия
6:2
0:0, 0:0, 0:0
Германия
Хоккей, Мужчины, 1/4 финала
18.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Харольд Крайс
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит