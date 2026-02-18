Ричмонд
Сборная Финляндии обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: Reuters

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Себастьян Ахо (54-я минута), Миро Хейсканен (59) и Арттури Лехконен (64). У проигравших отличились Дамьен Риат (15) и Нино Нидеррайтер (16).

Сборная Швейцарии является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, команда занимала третье место на Играх 1928 и 1948 годов. Сборная Финляндии выигрывала Олимпиаду в 2022 году, на Играх в Пекине финны в финале обыграли российских хоккеистов со счетом 2:1.

Соперник сборной Финляндии определится позднее. Полуфинальные игры пройдут 20 февраля. Ранее в полуфинал вышли сборные Словакии и Канады.

Финляндия
3:2
0:2, 1:0, 1:0
ОТ
Швейцария
Хоккей, Мужчины, 1/4 финала
18.02.2026, 20:10 (МСК UTC+3)
Fiera Milano Rho
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Патрик Фишер
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-57:33)
Леонардо Дженони
Юусе Сарос
(c 58:48)
1-й период
03:13
Дамьен Риат
14:14
Дамьен Риат
(Кен Егер)
15:26
Нино Нидеррайтер
(Филипп Курашев, Пиус Сутер)
2-й период
33:54
Себастьян Ахо
(Эту Луостаринен, Миро Хейсканен)
36:06
Арттури Лехконен
3-й период
41:09
Эту Луостаринен
47:43
Янис Мозер
58:48
Миро Хейсканен
(Роопе Хинтц, Микко Рантанен)
Овертайм
63:23
Арттури Лехконен
(Антон Лунделл, Эса Линделл)
Статистика
Финляндия
Швейцария
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит