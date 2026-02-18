Сборная Финляндии обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал Олимпиады

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Себастьян Ахо (54-я минута), Миро Хейсканен (59) и Арттури Лехконен (64). У проигравших отличились Дамьен Риат (15) и Нино Нидеррайтер (16).
Сборная Швейцарии является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, команда занимала третье место на Играх 1928 и 1948 годов. Сборная Финляндии выигрывала Олимпиаду в 2022 году, на Играх в Пекине финны в финале обыграли российских хоккеистов со счетом 2:1.
Соперник сборной Финляндии определится позднее. Полуфинальные игры пройдут 20 февраля. Ранее в полуфинал вышли сборные Словакии и Канады.
