Словакия заставила себя уважать. Новое поколение звезд изменило отношение к сборной на Олимпиаде

Команда-сенсация
Словакия пока преподносит главную сенсацию хоккейной Олимпиады. Команда Владимира Орсага неожиданно выиграла группу, получила в четвертьфинале удобную Германию и шагнула в полуфинал. В матче с США европейцы остаются андердогами, но всем понятно: легкой прогулки у американцев не будет. Словакия демонстрирует организованный и эффективный хоккей — и это при отсутствии суперзвезд. Еще два года назад ей пришлось пробиваться на Игры через квалификацию. Теперь она в шаге от олимпийского финала.
Фронтмен этой команды — Юрай Слафковски. Форвард набирал очки в каждом матче турнира и подтверждает статус лидера нового поколения. Но важнее даже не статистика, а влияние на игру. Слафковски ведет партнеров за собой, пашет в обороне, не чурается силовой борьбы, играет на команду. При этом показательно, что в четвертьфинале словаки справились фактически без него — он отметился лишь передачей на последнюю шайбу в пустые ворота. Это ключевая характеристика нынешней Словакии: результат здесь обеспечивает не один герой, а система.
Орсаг построил команду, в которой каждый понимает свою задачу. Баланс состава превыше отдельных личностей. Важнейшую роль играют и представители КХЛ. Мартин Гернат — один из столпов обороны и второй по полезности защитник команды после Петера Черешняка. Его вклад сопоставим с влиянием Мартина Фехервари и Шимона Немеца. Спартаковец Адам Ружичка — первый центр сборной, а Адам Лишка из «Северстали» — важный форвард боттома.
В будущем Словакия будет еще сильнее. Молодые звезды закрепятся в статусе лидеров своих клубов НХЛ. Если уже сейчас они готовы вести сборную к медалям, то в 2030 году отношение к словакам будет совсем другим. Пора уже воспринимать их как фаворитов Олимпиады. Подъем хоккея в стране и появление множества молодых звездочек — не разовые акции. Новое поколение игроков дает большие надежды на светлое будущее. Но и сейчас списывать Словакию со счетов рано. В их полуфинале с США не все так очевидно, особенно если поймает кураж вратарь-спаситель команды Орсага.
Герой из фарм-клуба «Миннесоты»
Самуэль Главай — много ли вы знали об этом голкипере до Олимпиады? Пару фактов о его карьере: не выбран на драфте НХЛ, хотя уезжал играть в юниорскую лигу Квебека, второй сезон выступает в фарм-клубе «Миннесоты», не показывает феноменальную статистику и совсем не близок к подъему в основу. Однако за сборную он включил режим спасителя.
За три матча Главай отразил 110 бросков. К игре с американцами Самуэль подходит с процентом сейвов 93,2. Свой самый выдающийся матч он провел с Финляндией. Эта победа позволила не просто занять первое место в группе: благодаря ней словаки получили комфортную сетку до полуфинала.
Пожалуй, только во вратарской линии словаки лишены большой личности. В атаке — есть Слафковски и Дворски, в обороне — Немец и Фехервари. В воротах же малоизвестный парень из АХЛ творит чудеса на Олимпиаде и уже встал в один ряд с Коннором Хеллибаком, Юусе Саросом и Джорданом Биннингтоном.
Вся организованность и самоотверженность команды Орсага могла бы разрушиться, пропусти голкипер одну-две легкие шайбы. Главай этого не допускает и пока считается главным претендентом на приз лучшего вратаря Олимпиады. Уверен, его котировки останутся высокими, даже если Словакия не выйдет в финал. Потому что самый важный матч для сборной — следующий после полуфинала, как бы он ни сложился.
Тренер, поработавший в КХЛ
Вернемся на четыре года назад, в олимпийский Пекин. В 2022-м словаки также не воспринимались очевидными претендентами на медали. Казалось, что на прошлых Играх они немного опередили время — и вот сейчас оно действительно пришло. Словакия теперь сборная, которую нужно уважать не только за заслуги прошлого, когда феерили Хосса, Хара, Бондра, Демитра. Новое поколение звезд переписывает олимпийскую историю. Они оставили позади Швецию и соседнюю Чехию. И готовы так же непринужденно продолжить этот путь.
В чем точно они превосходят американцев, так это в отсутствии давления и ожиданий. США не видят другого результата, кроме олимпийского золота. Словакия же уже прыгнула выше головы — на полуфинал она однозначно выйдет раскрепощеннее, без груза ответственности.
Потрясающее сочетание таланта и трудолюбия управляется на лавке тренером Орсагом. 48-летний специалист проводит второй сезон в сборной в качестве главного, хотя как ассистент успел съездить на две Олимпиады (2014 и 2018). А в сезоне-2018/19 он успел поработать главным в КХЛ в «Словане».
На прошлом чемпионате мира, вернувшись к карьере в сборной, Владимир провалился — команда даже не вышла из группы. Но сейчас он переворачивает представления о своей работе. Не обладая топовым составом и суперопытными игроками, Орсаг поставил понятный и эффективный хоккей, а главное — объединил коллектив общей идеей.
Это только кажется, что на Олимпиаде, значение которой каждый спортсмен понимает по умолчанию, сделать это просто. Тем же финнам разногласия с тренером не помешали дойти до полуфинала, но у Суоми гораздо мощнее и статуснее состав. История Словакии — маленький подвиг, который еще не закончен. И Орсаг — один из творцов этого киношного сюжета.
Автор: Михаил Скрыль