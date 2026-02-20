Словакия заставила себя уважать. Новое поколение звезд изменило отношение к сборной на Олимпиаде

В будущем Словакия будет еще сильнее. Молодые звезды закрепятся в статусе лидеров своих клубов НХЛ. Если уже сейчас они готовы вести сборную к медалям, то в 2030 году отношение к словакам будет совсем другим. Пора уже воспринимать их как фаворитов Олимпиады. Подъем хоккея в стране и появление множества молодых звездочек — не разовые акции. Новое поколение игроков дает большие надежды на светлое будущее. Но и сейчас списывать Словакию со счетов рано. В их полуфинале с США не все так очевидно, особенно если поймает кураж вратарь-спаситель команды Орсага.