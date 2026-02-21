Ричмонд
Сборная США по хоккею вышла в финал Олимпиады, обыграв словаков

Встреча завершилась со счетом 6:2.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная США со счетом 6:2 обыграла команду Словакии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин (5-я минута), Тэйдж Томпсон (20), Джек Хьюз (33, 39), Джек Айкел (33) и Брэди Ткачук (51). У проигравших отличились Юрай Слафковский (45) и Павол Регенда (54).

Нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка отметился голевой передачей. На его счету теперь две заброшенные шайбы и три результативных паса на турнире. В составе сборной Словакии также выступают защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка.

В финале сборная США сыграет с командой Канады, встреча пройдет 22 февраля и начнется в 16:10 мск. Матч за бронзовые медали между словаками и финнами состоится 21 февраля, его начало запланировано на 22:40 мск.

США
6:2
2:0, 3:0, 1:2
Словакия
Хоккей, Мужчины, 1/2 финала
20.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Майк Салливан
Владимир Орсаг
Вратари
Коннор Хеллибак
Самуэль Главай
(00:00-32:33)
Станислав Шкорванек
(c 32:33)
1-й период
04:19
Дилан Ларкин
(Зак Веренски, Тэйдж Томпсон)
08:51
Чарли Макэвой
11:58
Зак Веренски
19:02
Милош Келемен
19:19
Тэйдж Томпсон
(Куинн Хьюз, Джек Айкел)
2-й период
20:31
Мартин Фехервари
21:09
Остон Мэттьюс
25:28
Чарли Макэвой
28:29
Мартин Фехервари
32:14
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
32:33
Джек Айкел
(Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак)
36:20
Оливер Окульяр
38:24
Джек Хьюз
(Мэтт Болди, Зак Веренски)
39:37
Патрик Кох
3-й период
44:55
Юрай Слафковски
(Адам Ружичка, Мартин Фехервари)
50:52
Брэди Ткачак
(Винс Трочек, Ноа Хэнифин)
53:17
Павол Регенда
(Мартин Фехервари, Милош Келемен)
58:17
Брэди Ткачак
58:17
Брэди Ткачак
58:17
Мэттью Ткачак
58:17
Эрик Чернак
Статистика
США
Словакия
Штрафное время
30
20
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит