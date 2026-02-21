Сборная США по хоккею вышла в финал Олимпиады, обыграв словаков

Нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка отметился голевой передачей. На его счету теперь две заброшенные шайбы и три результативных паса на турнире. В составе сборной Словакии также выступают защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка.