Конец словацкой сказки. США — в финале Олимпиады

Америку ждет битва с Канадой.

Источник: Reuters
Хоккей
Мужчины 2026
1/2 финала, 20.02.2026, 18:40
Канада
3
Финляндия
2

После невероятно сложного для канадцев полуфинала против сборной Финляндии, когда заокеанские фавориты едва не проиграли, второй полуфинальный матч ожидался многими с огромным интересом. В Канаде, например, отмечали, что игра США отнюдь не безупречна и у словаков есть шанс пощипать соперника.

В самих Штатах говорили о капитане сборной Остоне Мэттьюсе и его долгожданном шансе на золото — в противном случае лидеру «Торонто» окончательно грозит ярлык «бестрофейника», который много лет носил Александр Овечкин.

«Наша команда может завоевать золото, я в это верю. Правда, для этого голкипер Самуэль Главай должен провести матч жизни. Но эти парни уже добились многого», — добавил словацкий аналитик и известный в прошлом нападающий Ладислав Надь.

Хоккей
Мужчины 2026
1/2 финала, 20.02.2026, 23:10
США
6
Словакия
2

Матч, который мог стать историческим для вратаря и линии обороны, получился крайне неудачным. Словаки позволяли сопернику слишком многое, постоянно ошибались, чем охотно пользовались американцы. Первый гол был забит уже на пятой минуте, когда европейцев поймали на смене, и Дилан Ларкин пробил Главая хлестким кистевым в дальний угол.

Два удаление у Штатов подряд словацкая команда не реализовала — хороших моментов было создано мало, а голкипер американцев Коннор Хеллибак играл уверенно. В конце первого периода словаки остались в меньшинстве после удаления Милоша Келемена и буквально тут же пропустили снова — Тейдж Томпсон прекрасным выстрелом после выигранного вбрасывания сделал счет 2:0.

После этого аутсайдеру оставалось лишь пытаться вывести американских лидеров из себя и пытаться заполучить побольше большинства. Попытки задирать Мэттьюса и компанию оказались не очень успешными, а ближе к середине второго периода голы вновь посыпались в ворота европейской команды. Сначала отличился Джек Хьюз, блеснувший обводкой и броском со средней дистанции, а через 20 секунд забил Джек Айкел, здорово отборовшийся на пятачке.

При счете 4:0 в пользу США словацкая команда поменяла вратаря, но это не принесло ожидаемого импульса. Под занавес второй двадцатиминутки она пропустила пятую шайбу и все стало окончательно ясно.

В заключительном отрезке Юрай Слафковски забил свой четвертый гол на турнире и лишил Хеллибака надежд на сухарь, однако ни о каком полноценном возвращении речи не шло. Американцы словно сами подсластили пилюлю для соперника, дав возможность забросить две шайбы, но не подпустили Словакию на близкую дистанцию по счету.

Как итог — уверенная победа США (6:2) и сбывшийся долгожданный за океаном финал Олимпиады между американцами и канадцами.

«Теперь посмотрим, сможет ли США взять реванш за поражение в Ванкувере 16 лет назад», — задался вопросом обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

Ну, а словацкой команде еще предстоит битва за бронзу против сборной Финляндии.

Автор: Максим Замятин

США
6:2
2:0, 3:0, 1:2
Словакия
Хоккей, Мужчины, 1/2 финала
20.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Майк Салливан
Владимир Орсаг
Вратари
Коннор Хеллибак
Самуэль Главай
(00:00-32:33)
Станислав Шкорванек
(c 32:33)
1-й период
04:19
Дилан Ларкин
(Зак Веренски, Тэйдж Томпсон)
08:51
Чарли Макэвой
11:58
Зак Веренски
19:02
Милош Келемен
19:19
Тэйдж Томпсон
(Куинн Хьюз, Джек Айкел)
2-й период
20:31
Мартин Фехервари
21:09
Остон Мэттьюс
25:28
Чарли Макэвой
28:29
Мартин Фехервари
32:14
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
32:33
Джек Айкел
(Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак)
36:20
Оливер Окульяр
38:24
Джек Хьюз
(Мэтт Болди, Зак Веренски)
39:37
Патрик Кох
3-й период
44:55
Юрай Слафковски
(Адам Ружичка, Мартин Фехервари)
50:52
Брэди Ткачак
(Винс Трочек, Ноа Хэнифин)
53:17
Павол Регенда
(Мартин Фехервари, Милош Келемен)
58:17
Брэди Ткачак
58:17
Брэди Ткачак
58:17
Мэттью Ткачак
58:17
Эрик Чернак
Статистика
США
Словакия
Штрафное время
30
20
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
