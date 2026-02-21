Конец словацкой сказки. США — в финале Олимпиады

После этого аутсайдеру оставалось лишь пытаться вывести американских лидеров из себя и пытаться заполучить побольше большинства. Попытки задирать Мэттьюса и компанию оказались не очень успешными, а ближе к середине второго периода голы вновь посыпались в ворота европейской команды. Сначала отличился Джек Хьюз, блеснувший обводкой и броском со средней дистанции, а через 20 секунд забил Джек Айкел, здорово отборовшийся на пятачке.