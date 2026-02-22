«Это было убийственно»: Овечкин уничтожил Ягра на Олимпиаде

«Наверное, хит против Ягра на Олимпиаде. Помню, что была равная игра и счет, кажется, тоже был равным. Семин упал у борта. У Ягра была шайба, он поехал влево. Я знал, что он не собирается отдавать передачу, а хочет обыграть меня. Как только я увидел, что он собирается объехать меня слева, то уже понимал, что сыграю в тело против него. Он сместился влево, и я поймал его. Это было убийственно (смеется). Наверное, это был лучший силовой в моей жизни. Самое важное в том силовом приеме было то, что после него мы забили гол, Малкин забил. После этого на скамейке ко мне подошел тренер, и сказал, чтобы я был осторожнее, потому что теперь они будут за мной охотиться, играть против меня жестче. Я ответил: “Хорошо, я готов”.