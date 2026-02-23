Побег в лес и драка на хоккее. Самые громкие истории на Играх-2026

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт привлек к себе особое внимание на Олимпиаде в Италии. Во время первой попытки в слаломе он лидировал, однако не сумел завершить дистанцию, зацепив ворота во втором заезде. Не справившись с эмоциями, лыжник отбросил палки, снял лыжи, перелез через ограждение трассы и ушел в лес. Там он упал на склоне и пролежал около семи минут, пока к нему не подошли фотографы.