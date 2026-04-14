Тренер Швейцарии признался в подделке COVID-сертификата на ОИ‑2022

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер признался, что использовал поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, чтобы попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает SRF со ссылкой на заявление тренера.
В своем заявлении Фишер сказал, что совершил серьезную ошибку, отправившись в Пекин с мужской сборной Швейцарии, используя поддельные документы. «Мне очень жаль, если я разочаровал людей. Я находился в чрезвычайном личном кризисе, потому что не хотел вакцинироваться. В то же время я, конечно, не хотел подвести свою команду на Олимпийских играх», — рассказал тренер.
Швейцарская телерадиокомпания SRF выяснила, что в 2023 году прокуратура Люцерны вынесла в отношении Фишера штраф в размере 38 910 швейцарских франков (около $50 тыс.) за подделку документов.
Согласно постановлению, тренер заказал поддельный сертификат в социальных сетях, и тот подтверждал, что он получил две дозы вакцины 27 октября и 22 ноября 2021 года, хотя на самом деле этого не было. Затем Фишер в феврале 2022 года отправился на Олимпиаду в Китай.
На Играх в Пекине, где действовали одни из самых строгих антиковидных правил в мире, сборная Швейцарии под руководством Фишера дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту — сборной Финляндии.
За свою тренерскую карьеру Патрик Фишер, который также в бытность игроком выигрывал чемпионат Швейцарии (2002) и Кубок Шпенглера (2000), привел мужскую сборную Швейцарии к трем серебряным медалям на чемпионатах мира (2018, 2024, 2025).