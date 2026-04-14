Тренер Швейцарии признался в подделке COVID-сертификата на ОИ‑2022

В своем заявлении Фишер сказал, что совершил серьезную ошибку, отправившись в Пекин с мужской сборной Швейцарии, используя поддельные документы. «Мне очень жаль, если я разочаровал людей. Я находился в чрезвычайном личном кризисе, потому что не хотел вакцинироваться. В то же время я, конечно, не хотел подвести свою команду на Олимпийских играх», — рассказал тренер.