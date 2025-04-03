Он посмел отказать великому Тарасову и унизил самого Третьяка, совершив удивительный подвиг. История о Мальцеве

«Почему меня не переманили в ЦСКА? Когда я приехал в московское “Динамо”, то команда находилась в поездке, играла в Киеве. Был один, нужно было освоиться. Хорошо, что у нас играл Зарембо, из Электростали, он меня тогда встретил, отвез в Электросталь. Я там три дня пожил, приехал на игру в Лужники. На этом матче, кстати, присутствовал Эпштейн. После этого меня сразу забрали на сборы в Новогорск, с тех пор я в московском “Динамо”. Мы же еще выиграли чемпионат Европы среди молодежных команд, где я тоже стал лучшим нападающим. Тогда и случился разговор, что меня забирают в ЦСКА или “Динамо”. Футбольный клуб относился к МВД, а хоккейный — к КГБ. Меня по приказу Андропова призвали в армию раньше, чем в ЦСКА», — рассказывал Александр Мальцев в интервью.
Мальцева вполне можно назвать одним из сильнейших хоккеистов среди тех, кто никогда не играл в ЦСКА. У Александра была реальная возможность оказаться в лучшей команде Советского Союза — его лично неоднократно приглашал главный тренер армейцев Анатолий Тарасов. Но Мальцев был верен «Динамо». И поплатился за это отсутствием побед в чемпионате СССР — в эпоху Александра первое место неизменно доставалось именно ЦСКА. Тем не менее, лидер бело-голубых регулярно доставлял огромные проблемы армейцам в очных матчах.
Один из самых ярких матчей в карьере легенда «Динамо» провел как раз против московских армейцев. Он прошел 18 сентября 1973 года. Интересно, что 19 сентября у форварда было запланировано особенное событие — свадьба! Поэтому Мальцев находился на эмоциональном подъеме и в прекрасном расположении духа. Возможно, именно такое моральное состояние и помогло ему выдать настоящий концерт против одной из сильнейших команд страны. Хотя начиналось все не очень хорошо для бело-голубых — после двух периодов ЦСКА вел со счетом 6:1. Казалось, что у «Динамо» нет ни единого шанса. Но тут включился Мальцев. Он оформил хет-трик и даже вынудил главного тренера соперников Анатолия Тарасова отправить на лавку лучшего голкипера в истории СССР — Владислава Третьяка! Но сменщик трехкратного олимпийского чемпиона, Николай Адонис, тоже не смог уберечь свои ворота от динамовского гения. Более того, Мальцев мог забить и 4-й гол, но ЦСКА повезло — матч закончился со счетом 7:7. По встрече с таким сценарием можно даже снимать фильм.
Интересно, что многие игроки армейцев были приглашены на свадьбу лидера «Динамо». Более того, сразу по окончании игры Александр вместе с Валерием Харламовым отправились в банкетный зал, чтобы проверить все приготовления к торжественному событию. К слову, сам Мальцев даже назвал тот матч с ЦСКА лучшим в своей жизни.
«Самый памятный гол и матч в карьере? Да я как-то не запоминал голы. Забивал и забивал. А вот матч назвать могу. Это был матч с ЦСКА в “Лужниках” в сентябре 1973 года, в чемпионате СССР. На следующий день у меня была свадьба. Мы сыграли с ЦСКА — 7:7, я тогда забил три или четыре гола. Редко ЦСКА столько пропускал, а я за секунду до сирены еще и попал в штангу. Могли бы и выиграть. На следующий день сыграл свадьбу. А свидетелем на ней был Валерка Харламов из ЦСКА (смеется). Михайлов также был на свадьбе, да и много ребят еще», — рассказывал Мальцев.
Максим Самарцев