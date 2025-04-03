Он посмел отказать великому Тарасову и унизил самого Третьяка, совершив удивительный подвиг. История о Мальцеве

«Почему меня не переманили в ЦСКА? Когда я приехал в московское “Динамо”, то команда находилась в поездке, играла в Киеве. Был один, нужно было освоиться. Хорошо, что у нас играл Зарембо, из Электростали, он меня тогда встретил, отвез в Электросталь. Я там три дня пожил, приехал на игру в Лужники. На этом матче, кстати, присутствовал Эпштейн. После этого меня сразу забрали на сборы в Новогорск, с тех пор я в московском “Динамо”. Мы же еще выиграли чемпионат Европы среди молодежных команд, где я тоже стал лучшим нападающим. Тогда и случился разговор, что меня забирают в ЦСКА или “Динамо”. Футбольный клуб относился к МВД, а хоккейный — к КГБ. Меня по приказу Андропова призвали в армию раньше, чем в ЦСКА», — рассказывал Александр Мальцев в интервью.