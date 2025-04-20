«Трактор» — первый полуфиналист плей-офф КХЛ! Минску не помог неожиданный ход с вратарём

Первый период в исполнении «Трактора» снова вышел безголевым: поразительно, но на домашней арене «Трактор» в этом плей-офф ещё ни разу не забивал. При этом обе команды, несмотря на высокую бросковую активность и постоянное присутствие в зоне атаки, создавали разве что полумоменты — даже при игре в большинстве. Впрочем, Тихомиров успел отметиться красивым спасением после броска Семёна Дер-Аргучинцева в дебюте встречи. Минчане в целом начали матч активнее, однако Зак Фукале отражал в основном попытки с периметра.