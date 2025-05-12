Молодежки «Спартака» и СКА попытаются реабилитироваться за неудачу в сезоне клубов КХЛ

Второй год подряд в финал вышли два соперника из Западной конференции — в 2024 году «СКА-1946» стал чемпионом, обыграв в пяти матчах ярославский «Локо». Санкт-петербургская команда, как и год назад, сыграет в Ледовом дворце. «Спартак» выступит во Дворце спорта на Ходынке, где в течение сезона в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играла основная команда, а в последнее время — баскетболисты ЦСКА. В течение сезона в МХЛ «Спартак» выходил на лед своей арены в Сокольниках (вместимость до 1 300 человек), а «СКА-1946» играл в спорткомплексе «Хоккейный город», который является центром подготовки всех команд системы армейского клуба.