Молодежки «Спартака» и СКА попытаются реабилитироваться за неудачу в сезоне клубов КХЛ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. «Спартак» и санкт-петербургский «СКА-1946» впервые в истории сыграют в финале Кубка Харламова Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Московские матчи финальной серии МХЛ пройдут в «Мегаспорте», который станет самой крупной ареной, когда-либо принимавшей решающие игры сезона.
Второй год подряд в финал вышли два соперника из Западной конференции — в 2024 году «СКА-1946» стал чемпионом, обыграв в пяти матчах ярославский «Локо». Санкт-петербургская команда, как и год назад, сыграет в Ледовом дворце. «Спартак» выступит во Дворце спорта на Ходынке, где в течение сезона в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играла основная команда, а в последнее время — баскетболисты ЦСКА. В течение сезона в МХЛ «Спартак» выходил на лед своей арены в Сокольниках (вместимость до 1 300 человек), а «СКА-1946» играл в спорткомплексе «Хоккейный город», который является центром подготовки всех команд системы армейского клуба.
Москва не первый раз принимает игры финала МХЛ. До нынешнего года самой вместительной столичной ареной, на которой проходили матчи такого уровня, была «ВТБ-Арена», где в 2021 году «Динамо» играло против «Локо». На рекорд посещаемости рассчитывать не приходилось — из-за пандемийных ограничений стартовые игры финала посетило чуть больше 6 тыс. человек, а пятая игра, в которой «Динамо» стало чемпионом, была проведена в подмосковном Красногорске.
В разное время в Москве финалы проходили в Сокольниках, на Ледовой арене им. Боброва (обе вмещали порядка 5 тыс. человек и были потом снесены), на малой арене «ЦСКА-Арены». «Мегаспорт» в финале МХЛ будет способен принять 12 396 зрителей, и в этом плане он обошел питерский Ледовый дворец примерно на сотню зрительских мест. В полуфинале «СКА-1946» играл с «Омскими ястребами», которые принимали соперника на этой стадии на не менее вместительной «G-Drive-Арене» (12 000).
Хет-трик Демидова в Лужниках
Соперничество «Спартака» и СКА в КХЛ является принципиальным для обоих клубов, оно же передается и на молодежные соревнования. Финал является возможностью реабилитироваться для обеих клубных систем, выступление чьих команд в КХЛ, как видится, оставило желать лучшего. СКА проиграл в первом раунде Кубка Гагарина, а «Спартак» упустил явную возможность выйти в полуфинал турнира.
Системы подготовки СКА и «Спартака» сейчас являются одними из лучших в стране. «СКА-1946» с 2022 года неизменно попадает в четверку лучших команд плей-офф и уже третий раз — в финал, в котором пока не проигрывал. Успех команде приносят игроки с опытом выступления за основу СКА. В нынешнем плей-офф один из его самых результативных игроков Матвей Короткий закрепился в СКА, выиграл Кубок вызова, принял участие в Матче звезд КХЛ и является одним из лидеров «СКА-1946», набрав поровну очков с другим армейцем Матвеем Поляковым. Для последнего выступление в МХЛ в этом году будет последним в карьере.
«Спартаку» же помог приход Александра Баркова — отца обладателя Кубка Стэнли и одного из сильнейших форвардов оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге Александра Баркова — младшего. Команда на второй год под руководством Баркова-старшего вышла в финал. При этом тренере в МХЛ раскрылись такие игроки, как Иван Рябов, ставший лучшим бомбардиром «Спартака» в регулярном чемпионате и возглавляющий список бомбардиров в плей-офф, и особенно Сергей Лукьянцев — лучший снайпер команды в регулярке по ходу сезона успел завоевать место и в основе «Спартака» благодаря неуступчивости на льду и умению забивать важные голы, что он показал и в КХЛ.
После вылета «Спартака» из плей-офф КХЛ 20-летний Лукьянцев заметно усилил молодежку красно-белых в МХЛ, заработав семь очков в полуфинальной серии с «Чайкой». Ряд остальных молодых игроков «Спартака», которые по возрасту уже не проходят в молодежку, усилили фарм-клуб красно-белых «Химик», который вышел в финал Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги.
В последний раз в плей-офф «Спартак» и «СКА-1946» играли друг с другом год назад — в четвертьфинале петербургская команда одержала победу со счетом 3−0. Упорными получились первая и третья игры, особенно последняя на столичной Малой спортивной арене в Лужниках (5:4 в овертайме в пользу питерцев). Тогда «Спартак» не сумел выиграть, несмотря на преимущество в две, а потом и в три шайбы. Хет-трик у гостей оформил нынешний форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Иван Демидов.
Третий финал для «Спартака»
Для «Спартака» выход в финал МХЛ стал третьим в истории его выступления в лиге. В 2013 году красно-белые под руководством Владимира Тюрикова в решающей серии сезона играли с «Омскими ястребами» и уступили в семи матчах. Спустя год «Спартак» при Олеге Браташе в семи встречах выиграл серию у «Красной Армии». То противостояние вместило в себя и разгром «Спартака» армейцами (0:7), и «сухую» победу (2:0), и то, как «Спартак» в Сокольниках в четвертом матче спасся от поражения за две минуты до конца третьего периода и выиграл в овертайме.
В обоих финалах фаворитами считались соперники «Спартака», учитывая, что они располагали хорошим кадровым ресурсом, в то время как красно-белые страдали из-за финансовых проблем. В сезоне-2013/14 клуб вообще остался без финансирования. В заключительном матче финала «Спартак» из-за травм играл без своего лучшего бомбардира Евгения Крутикова и вратаря, будущей звезды Национальной хоккейной лиги Игоря Шестеркина, который по окончании сезона в условиях безденежья «Спартака» перешел в СКА.
«Считаю, что “Спартаку” будет непросто, учитывая, что команда играет против “СКА-1946”, где обычно выступают одни из сильнейших молодых хоккеистов страны. Хотя у “Красной Армии”, которую мы обыграли тогда, был тоже сильный состав. У нас только усилением были Шестеркин и Евгений Кулик, который привлекался к главной команде. Шестеркин же был нашим главным усилением. Оба были лидерами команды, но в первой половине сезона оба играли у нас», — рассказал ТАСС главный тренер «золотого» «Спартака» 2014 года Браташ.
В нынешнем сезоне, как и в полуфинале, решающая серия пройдет до четырех побед. 12 и 14 мая матчи состоятся в Москве, 16 и 18 мая — в Санкт-Петербурге. Остальные игры по необходимости пройдут 20, 22 и 24 мая. Преимущество своей площадки будет иметь «Спартак» как сильнейшая команда Западной конференции и всей лиги по итогам регулярного чемпионата.