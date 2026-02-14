Матч «Сибирских снайперов» и «Красноярских рысей» установил рекорд посещаемости в МХЛ

С учетом игр плей-офф встреча 14 февраля стала третьей по посещаемости в истории лиги. Больше зрителей собирали только в Санкт-Петербурге на четвертой и шестой играх финальной серии-2025 между «СКА-1946» и МХК «Спартак» (12010 и 12036 соответственно).