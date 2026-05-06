Шестой матч серии Кубка Харламова «Авто» — «Спартак» перенесен в связи с форс-мажорными обстоятельствами

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами (временное ограничение полетов гражданской авиации) МХК “Спартак” не может вовремя прибыть в Екатеринбург на игру № 61 Второго этапа чемпионата Молодежной хоккейной лиги против “Авто”.
В соответствии с п. 2 ст. 61 Спортивного регламента МХЛ Лига приняла решение о переносе матча с 6 на 7 мая 2026 года. Начало встречи — в 18:30 по местному времени (16:30 мск).
Если в серии потребуется седьмая игра, о дате и времени ее проведения будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.
В серии до четырех побед «Спартак» ведет 3−2.