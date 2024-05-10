Сборная Швейцарии обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер, которые отдали ещё и результативные передачи. Голевые пасы на свой счёт записали Йонас Зигенталер, Кен Егер, Роман Йози, Дарио Симьон, Гаэтан Хас, Андрес Амбюль и Филипп Курашев.