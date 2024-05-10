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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Швейцарии обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 10 мая, на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между сборными Швейцарии и Норвегии.

Швейцария
НорвегияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Сборная Швейцарии обыграла Норвегию в матче Чемпионата мира — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 5:2 победу одержала швейцарская национальная команда.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер, которые отдали ещё и результативные передачи. Голевые пасы на свой счёт записали Йонас Зигенталер, Кен Егер, Роман Йози, Дарио Симьон, Гаэтан Хас, Андрес Амбюль и Филипп Курашев.

В составе норвежской сборной голы забили Маркус Викингстад и Микаэль Брандсегг-Нюгор. Ассистентский дубль на счету Патрика Торесена, по одной результативной передаче у Матса Цуккарелло и Йоханнеса Йоханнесена.

Швейцария
5:2
1:1, 3:0, 1:1
Норвегия
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