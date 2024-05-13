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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Швейцария в концовке вырвала победу у Австрии в самом результативном матче ЧМ-2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Австрии.

Австрия
ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Швейцария в концовке вырвала победу у Австрии в самом результативном матче ЧМ-2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 6:5 победу одержала швейцарская национальная команда.

Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился Кен Егер, дубль у Романа Йози и хет-трик на счету Нико Хишира. Помимо этого, Нози также сделал две результативные передачи, ассистентский хет-три у Андреса Амбюля.

У австрийцев дубль оформил Лукас Хаудум. По одной шайбе у Клеменса Унтервегера и Беньямина Баумгартнера.

Во время загрузки произошла ошибка.

На двоих команды забили 11 голов. На данный момент это самый результативный матч текущего турнира.

Отметим, что пять из шести шайб Швейцария забросила в большинстве.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Австрия
5:6
2:1, 2:3, 1:2
Швейцария
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