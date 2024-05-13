Швейцария в концовке вырвала победу у Австрии в самом результативном матче ЧМ-2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 6:5 победу одержала швейцарская национальная команда.

Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился Кен Егер, дубль у Романа Йози и хет-трик на счету Нико Хишира. Помимо этого, Нози также сделал две результативные передачи, ассистентский хет-три у Андреса Амбюля.

У австрийцев дубль оформил Лукас Хаудум. По одной шайбе у Клеменса Унтервегера и Беньямина Баумгартнера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242199&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На двоих команды забили 11 голов. На данный момент это самый результативный матч текущего турнира.

Отметим, что пять из шести шайб Швейцария забросила в большинстве.