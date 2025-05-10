Сборная Швеции разгромила команду Словакии на старте чемпионата мира по хоккею

В группе А также выступают сборные Финляндии, Франции, Латвии, Словении, Канады и Австрии. Ранее в пятницу команда Финляндии со счетом 2:1 обыграла сборную Австрии. В группе В выступают команды Дании, США, Чехии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Венгрии и Казахстана. В параллельном матче сборная США разгромила команду Дании (5:0). В первом матче группы действующие чемпионы мира чехи в овертайме выиграли у команды Швейцарии (5:4).