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Сборная Швеции разгромила команду Словакии на старте чемпионата мира по хоккею

Шведы забросили пять безответных шайб.

Источник: AP 2024

СТОКГОЛЬМ, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 5:0 обыграла команду Словакии в своем первом матче группы А на чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме.

Шайбы забросили Микаэль Баклунд (12-я минута), Лео Карлссон (19), Юнас Бродин (20), Элиас Линдхольм (39) и Мика Зибанежад (58).

В группе А также выступают сборные Финляндии, Франции, Латвии, Словении, Канады и Австрии. Ранее в пятницу команда Финляндии со счетом 2:1 обыграла сборную Австрии. В группе В выступают команды Дании, США, Чехии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Венгрии и Казахстана. В параллельном матче сборная США разгромила команду Дании (5:0). В первом матче группы действующие чемпионы мира чехи в овертайме выиграли у команды Швейцарии (5:4).

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.