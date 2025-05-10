Сборная Швеции разгромила команду Словакии на старте чемпионата мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 5:0 обыграла команду Словакии в своем первом матче группы А на чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме.
Шайбы забросили Микаэль Баклунд (12-я минута), Лео Карлссон (19), Юнас Бродин (20), Элиас Линдхольм (39) и Мика Зибанежад (58).
В группе А также выступают сборные Финляндии, Франции, Латвии, Словении, Канады и Австрии. Ранее в пятницу команда Финляндии со счетом 2:1 обыграла сборную Австрии. В группе В выступают команды Дании, США, Чехии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Венгрии и Казахстана. В параллельном матче сборная США разгромила команду Дании (5:0). В первом матче группы действующие чемпионы мира чехи в овертайме выиграли у команды Швейцарии (5:4).
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.