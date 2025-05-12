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Сборная Австрии обыграла словаков в матче чемпионата мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Австрии в серии буллитов обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе австрийской сборной заброшенными шайбами отметились Петер Шнайдер (8-я минута) и Марко Каспер (12). У словаков отличились Самуэль Гонзек (27) и Матуш Сукель (51). Победный буллит на счету Шнайдера.

Сборная Австрии одержала первую победу на турнире. Команда набрала 2 очка после трех матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. Словаки с 4 очками в трех играх располагаются на 4-й строчке.

В следующем матче сборная Австрии 15 мая встретится с командой Канады. Словаки 14 мая сыграют с французами.

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.

Австрия
3:2
0:0, 0:0, 0:0
Словакия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
12.05.2025, 17:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena
Главные тренеры
Роджер Бадер
Владимир Орсаг
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит