Сборная Австрии обыграла словаков в матче чемпионата мира по хоккею

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе австрийской сборной заброшенными шайбами отметились Петер Шнайдер (8-я минута) и Марко Каспер (12). У словаков отличились Самуэль Гонзек (27) и Матуш Сукель (51). Победный буллит на счету Шнайдера.
Сборная Австрии одержала первую победу на турнире. Команда набрала 2 очка после трех матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. Словаки с 4 очками в трех играх располагаются на 4-й строчке.
В следующем матче сборная Австрии 15 мая встретится с командой Канады. Словаки 14 мая сыграют с французами.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.
Роджер Бадер
Владимир Орсаг
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит