Сборная Канады разгромила словаков в матче чемпионата мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 7:0 обыграла команду Словакии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе победителей шайбы забросили Брэндон Монтур (15-я минута), Тайсон Фёрстер (16), Сидни Кросби (24, 47), Маклин Селебрини (39), Натан Маккиннон (39, 49). С первых минут в воротах словацкой команды играл Патрик Рыбар, выступающий в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за китайский «Куньлунь Ред Стар». В перерыве он был заменен на Адама Гуску, выступавшего за нижегородское «Торпедо» с 2022 по 2024 год.
Команды выступают в группе A, канадцы занимают второе место с 15 очками после 5 матчей. Словаки идут на четвертой позиции с 7 очками после 5 игр. Лидером группы является команда Швеции (18 очков; 6 матчей), третьими идут финны (11; 5). Пятое место занимает команда Латвии (6; 5), далее идут сборные Австрии (5; 4), Франции (1; 6) и Словении (0; 5).
В следующем матче сборная Канады сыграет с финнами 19 мая, словаки днем ранее встретятся со сборной Латвии.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.