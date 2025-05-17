Сборная Канады разгромила словаков в матче чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Монтур (15-я минута), Тайсон Фёрстер (16), Сидни Кросби (24, 47), Маклин Селебрини (39), Натан Маккиннон (39, 49). С первых минут в воротах словацкой команды играл Патрик Рыбар, выступающий в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за китайский «Куньлунь Ред Стар». В перерыве он был заменен на Адама Гуску, выступавшего за нижегородское «Торпедо» с 2022 по 2024 год.