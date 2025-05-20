Сказка кончилась. Казахстан впервые за пять лет вылетел из элиты ЧМ по хоккею

Мало того, что швейцарцы являются второй командой на турнире по результативности, так ещё и почти не пропускают — три из пяти побед они одержали с сухим счётом, а больше двух шайб позволили сопернику забросить только однажды (в единственном проигранном матче). Ко всему прочему, состав сборной сегодня усилил нападающий Нино Нидеррайтер, который прилетел в Хернинг сразу после вылета своего «Виннипега» из плей-офф НХЛ.