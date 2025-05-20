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Сказка кончилась. Казахстан впервые за пять лет вылетел из элиты ЧМ по хоккею

В решающем матче группы вели 1:0, но проиграли Швейцарии.

Источник: Getty Images

Сборная Казахстана начала чемпионат мира по хоккею за здравие — с победы над принципиальным соперником Норвегией. Любые очки для команды, которая каждый год отчаянно борется за то, чтобы не вылететь из элиты, важны, но дальше удача отвернулась от казахстанцев. И если неудачные результаты во встречах с США, Чехией, даже Германией и Данией никого не удивили, то поражение от Венгрии грозило стать роковым.

Ещё оставалась надежда на очный матч своих главных соперников, однако Норвегия обыграла Венгрию в основное время, сильно осложнив положение Казахстана. Команда Олега Болякина рисковала прервать пятилетнюю серию выступлений в элитном дивизионе ЧМ — единственным шансом зацепиться в топе было набирать очки в заключительной встрече турнира. Казахстану предстояло скрестить клюшки с прошлогодним финалистом — сборной Швейцарии. Перед «крестоносцами» тоже стояла важная турнирная задача — в случае победы они могли претендовать на первое место в группе, а значит, на более лёгкого соперника в четвертьфинале.

Мало того, что швейцарцы являются второй командой на турнире по результативности, так ещё и почти не пропускают — три из пяти побед они одержали с сухим счётом, а больше двух шайб позволили сопернику забросить только однажды (в единственном проигранном матче). Ко всему прочему, состав сборной сегодня усилил нападающий Нино Нидеррайтер, который прилетел в Хернинг сразу после вылета своего «Виннипега» из плей-офф НХЛ.

Тем не менее со старта игры более мотивированными выглядели казахстанцы. Шайбой больше владели номинальные хозяева, однако за первые 10 минут они не нанесли ни одного броска в створ, в то время как сборная Казахстана нет-нет да создавала опасные моменты. Лучший шанс забить был у Динмухамеда Кайыржана, который вывалился на ворота, но не смог переиграть Стефана Шарлена в ближнем бою.

Счёт же открыл Аркадий Шестаков, который за пять минут до перерыва подправил шайбу на пятачке после броска защитника. Это первая шайба нападающего на этом мировом первенстве — и какая важная!

Во втором периоде швейцарцы заметно прибавили, и работы у Максима Павленко стало гораздо больше. У казахстанцев пошли удаления — первое они выстояли, однако во втором не дотерпели четырёх секунд до конца периода. Денис Мальгин сделал прострел на ворота, а на дальней штанге Кевин Фиала подправил шайбу в ворота коньком. Скамейка сборной Казахстана возмущалась, но судьи даже не стали смотреть повтор и оставили своё решение в силе.

Впрочем, Казахстан устроила бы и ничья в основное время, однако удержать счёт в третьем периоде они не смогли. Швейцария вновь воспользовалась большинством, и Свен Андригетто вывел свою команду вперёд.

Казахстанцы пытались сравнять, но в концовке совсем развалились. Павленко, тащивший всю встречу, пропустил дважды за 38 секунд, а гол Дамьена Риа броском из-под ноги получился особенно издевательским.

Сказка закончилась. Впервые за пять лет Казахстан вылетает из элиты чемпионата мира — в предыдущий раз на возвращение в топ-дивизион у них ушло три года.

Швейцария
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Казахстан
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2025, 13:20 (МСК UTC+3)
Jyske Bank Boxen, 3833 зрителя
Главные тренеры
Патрик Фишер
Олег Болякин
Вратари
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
1-й период
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
2-й период
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
3-й период
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит