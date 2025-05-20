Сборная США нанесла команде Чехии первое поражение на чемпионате мира по хоккею

В матче группы А сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Словакии. Финские хоккеисты набрали 16 очков и вышли на 2-е место. Команда Финляндии опустится на третью строчку, если канадцы в заключительном матче группового турнира не проиграют шведам в основное время. Сборная Словакии с 7 очками заняла 6-е место и не вышла в плей-офф.