Сборная США нанесла команде Чехии первое поражение на чемпионате мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 20 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 5:2 обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Дании.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джош Доун (10-я минута), Фрэнк Назар (42, 48), Логан Кули (54) и Эндрю Пик (58). У проигравших отличились Давид Пастрняк (21) и Мартин Нечас (29). Пастрняк также отметился голевым пасом и возглавил список бомбардиров чемпионата мира с 14 (6 заброшенных шайб + 8 результативных передач) очками.
Сборная США набрала 17 очков и заняла 2-е место в группе В, обойдя чехов (17 очков) по результату личной встречи. Чехи стали третьими, первую строчку заняли швейцарцы (19 очков). Последним участником ¼ финала станет победитель матча между сборными Дании и Германии, обе команды имеют по 9 очков.
В матче группы А сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Словакии. Финские хоккеисты набрали 16 очков и вышли на 2-е место. Команда Финляндии опустится на третью строчку, если канадцы в заключительном матче группового турнира не проиграют шведам в основное время. Сборная Словакии с 7 очками заняла 6-е место и не вышла в плей-офф.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.