Тренер сборной Казахстана после провала на ЧМ: «Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне, но…»

Матч Швейцария — Казахстан состоялся 20 мая и завершился со счетом 4:1. Команда Болякина заняла последнее место в группе B, одержав одну победу и потерпев шесть поражений.
«Тренер всегда крайний. Я беру ответственность на себя, не боюсь и не стесняюсь этого. Я уже взрослый человек и это проходил. Наверное, будет правильно не только на тренерский штаб перекладывать ответственность, но и спрашивать с игроков. Мы свою работу делали честно, много работали. Те, кто был рядом с командой, видели, что мы относились профессионально. Хоккеисты играют на поле и, наверное, к ним тоже нужно предъявлять претензии. Мы не можем выходить и играть вместо них, не мы удаляемся, не мы пропускаем голы. Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне, но в любом случае мы — команда. В последнее время тренер во всем виноват, а игроки все хорошие. Игроки хорошие, но они тоже должны разделить эту ответственность вместе с тренерским штабом. Думаю, это будет правильно», — приводит слова Болякина Meta-ratings.kz.
Патрик Фишер
Олег Болякин
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Нино Нидеррайтер, Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит