Тренер сборной Казахстана после провала на ЧМ: «Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне, но…»

«Тренер всегда крайний. Я беру ответственность на себя, не боюсь и не стесняюсь этого. Я уже взрослый человек и это проходил. Наверное, будет правильно не только на тренерский штаб перекладывать ответственность, но и спрашивать с игроков. Мы свою работу делали честно, много работали. Те, кто был рядом с командой, видели, что мы относились профессионально. Хоккеисты играют на поле и, наверное, к ним тоже нужно предъявлять претензии. Мы не можем выходить и играть вместо них, не мы удаляемся, не мы пропускаем голы. Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне, но в любом случае мы — команда. В последнее время тренер во всем виноват, а игроки все хорошие. Игроки хорошие, но они тоже должны разделить эту ответственность вместе с тренерским штабом. Думаю, это будет правильно», — приводит слова Болякина Meta-ratings.kz.