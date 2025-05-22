Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Канада
0
:
Дания
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.70
П2
12.50
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швеция
4
:
Чехия
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
23.05
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
США
5
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
6
:
Австрия
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2

Финны снова без медалей ЧМ! Американцы перевернули четвертьфинал за две минуты

В другом дневном матче Швейцария не испытала никаких проблем с Австрией.

Источник: Getty Images

На чемпионате мира по хоккею — 2025 начался плей-офф. В первом четвертьфинале в Стокгольме встретились вторая команда группы В — сборная США, и третья команда группы А — Финляндия. И те, и другие на предварительном этапе потерпели всего по одному поражению, но американцы брали своё потрясающей результативностью, а финны — примерной игрой в обороне.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 17:20
США
5
Финляндия
2

Американцы сразу же взяли быка за рога и воспользовались первым же удалением соперника на пятой минуте. Конор Гарланд завершил атаку сходу броском в дальний угол. Финны ответили также голом в большинстве — Ээли Толванен сыграл на добивании, пробив Джереми Свеймана.

На старте второго периода команда «Суоми» вышла вперёд, но после просмотра судьи отменили гол из-за контакта Ээмиля Эрхольца с вратарём. Однако чуть позже финны забили ещё раз — Патрик Пуйстола реализовал большинство.

Американцы перевернули ход матча менее чем за две минуты. Финны дважды в одном эпизоде нарушили правила, и сначала Зив Буйум забил на отложенном штрафе, а следом Гарланд оформил дубль. В третьем периоде Шейн Пинто увеличил преимущество американцев до двух шайб, а точку в матче поставил Клейтон Келлер. Финнов после золотого для них 2022 года, в котором они выиграли и Олимпиаду, и чемпионат мира, как отрезало — они продолжают раз за разом вылетать уже в четвертьфиналах.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
1/4 финала, 22.05.2025, 17:20
Швейцария
6
Австрия
0

В дневном матче в датском Хернинге победитель группы В Швейцария встречалась со сборной Австрии — командой, которая вышла в решающую стадию ЧМ впервые с 1994 года. Прошлогодние финалисты на этом турнире потеряли только одно очко, на старте уступив Чехии в овертайме. Австрийцы же в группе прыгнули выше головы, одержав четыре победы, включая сенсационную над Словакией. Решающим для команды Роджера Бадера стал заключительный матч, где она разгромила Латвию и тем самым обеспечила себе место в плей-офф.

Сложно было ожидать от австрийцев ещё одной сенсации, только разве что швейцарцы забыли бы выйти на игру. Но они вышли и сделали результат уже в первом периоде, отгрузив в ворота Давида Киккерта три шайбы усилиями Кристофа Берчи, Тимо Майера и Кена Егера.

Во втором периоде Кевин Фиала и Сандро Шмид довели счёт до разгромного, а окончательный счёт установил Симон Кнак в третьем периоде — 6:0. Швейцария вновь будет бороться за медали, кто бы сомневался!

Елена Кузнецова