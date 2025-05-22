Финны снова без медалей ЧМ! Американцы перевернули четвертьфинал за две минуты

Американцы перевернули ход матча менее чем за две минуты. Финны дважды в одном эпизоде нарушили правила, и сначала Зив Буйум забил на отложенном штрафе, а следом Гарланд оформил дубль. В третьем периоде Шейн Пинто увеличил преимущество американцев до двух шайб, а точку в матче поставил Клейтон Келлер. Финнов после золотого для них 2022 года, в котором они выиграли и Олимпиаду, и чемпионат мира, как отрезало — они продолжают раз за разом вылетать уже в четвертьфиналах.