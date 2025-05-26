Сборная России возглавит рейтинг IIHF после победы американцев на чемпионате мира

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России после победы американцев в финале чемпионата мира возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), который будет обновлен позднее. Россияне решением IIHF отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
Перед началом турнира, который проходил в Стокгольме и датском Хернинге, сборная России занимала в рейтинге второе место после канадцев. По решению IIHF, несмотря на отстранение, россияне по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1 520 очков как бронзовый призер турнира, поскольку на момент отстранения сборная России занимала третье место в рейтинге.
Сборная Канады проиграла в четвертьфинале чемпионата мира команде Дании (1:2) и в итоге как занявшая пятое место получила 1 460 очков. С учетом результатов команды за последние четыре года канадцы опустились на четвертое место, имея в активе 3 935 баллов. У россиян 3 990 очков. Сборная США как чемпион мира, выиграв турнир впервые с 1960 года, наберет 3 985 очков и займет в рейтинге второе место, третью позицию займут швейцарцы (3 975).
В рейтинге учитываются баллы, заработанные каждой сборной за последние четыре года, включая текущий. При этом если за текущий год команда получает полную сумму очков, то за прошлый год — 75% от заработанного количества очков, по итогам турнира двухлетней давности — 50%, за турнир трехлетней давности — 25%. Очки начисляются как за место на чемпионате мира, так и на Олимпийских играх. Чемпион мира и Олимпийских игр получает 1 600 баллов, серебряный призер — 1 560, бронзовый — 1 520.
На официальном сайте IIHF дается рейтинг с участием команд, принимающих участие в турнирах международной федерации, а также отдельно рейтинг России и отстраненной после февраля 2022 года Белоруссии, которая ежегодно получает 1 240 очков.
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
53:45
Янис Мозер
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит