Сборная России возглавит рейтинг IIHF после победы американцев на чемпионате мира

В рейтинге учитываются баллы, заработанные каждой сборной за последние четыре года, включая текущий. При этом если за текущий год команда получает полную сумму очков, то за прошлый год — 75% от заработанного количества очков, по итогам турнира двухлетней давности — 50%, за турнир трехлетней давности — 25%. Очки начисляются как за место на чемпионате мира, так и на Олимпийских играх. Чемпион мира и Олимпийских игр получает 1 600 баллов, серебряный призер — 1 560, бронзовый — 1 520.