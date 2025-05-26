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Сборная России возглавит рейтинг IIHF после победы американцев на чемпионате мира

Команда США выиграла турнир впервые с 1960 года.

Источник: Reuters

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России после победы американцев в финале чемпионата мира возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), который будет обновлен позднее. Россияне решением IIHF отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Перед началом турнира, который проходил в Стокгольме и датском Хернинге, сборная России занимала в рейтинге второе место после канадцев. По решению IIHF, несмотря на отстранение, россияне по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1 520 очков как бронзовый призер турнира, поскольку на момент отстранения сборная России занимала третье место в рейтинге.

Сборная Канады проиграла в четвертьфинале чемпионата мира команде Дании (1:2) и в итоге как занявшая пятое место получила 1 460 очков. С учетом результатов команды за последние четыре года канадцы опустились на четвертое место, имея в активе 3 935 баллов. У россиян 3 990 очков. Сборная США как чемпион мира, выиграв турнир впервые с 1960 года, наберет 3 985 очков и займет в рейтинге второе место, третью позицию займут швейцарцы (3 975).

В рейтинге учитываются баллы, заработанные каждой сборной за последние четыре года, включая текущий. При этом если за текущий год команда получает полную сумму очков, то за прошлый год — 75% от заработанного количества очков, по итогам турнира двухлетней давности — 50%, за турнир трехлетней давности — 25%. Очки начисляются как за место на чемпионате мира, так и на Олимпийских играх. Чемпион мира и Олимпийских игр получает 1 600 баллов, серебряный призер — 1 560, бронзовый — 1 520.

На официальном сайте IIHF дается рейтинг с участием команд, принимающих участие в турнирах международной федерации, а также отдельно рейтинг России и отстраненной после февраля 2022 года Белоруссии, которая ежегодно получает 1 240 очков.

Швейцария
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Чемпионат мира, Тур 1
25.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12530 зрителей
Главные тренеры
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Вратари
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
1-й период
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
2-й период
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
3-й период
53:45
Янис Мозер
Овертайм
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит