С чистого кленового листа

Молодежный чемпионат мира, едва ли не главное спортивное развлечение новогодних каникул, на сей раз приобрел для страны, которая изобрела хоккей, особенно принципиальное значение. Канада всегда трепетно относилась к этому соревнованию, всегда ценила его куда выше взрослого мирового первенства и всегда жутко расстраивалась, если не получалось взять золото. А уж если не получалось выйти в финал, результат приравнивался к катастрофе. Но катастрофы случались исключительно редко. И вдруг — сразу два таких срыва, что хочется вычеркнуть из памяти, а не выходит. И на позапрошлом, и на прошлом — между прочим, домашнем — чемпионатах канадцы сходили уже в четвертьфинале, спотыкаясь на чехах. Год назад вообще играли из вон рук плохо, еще умудрившись на групповом этапе отстать от американцев и финнов и проиграть совсем скромненько котировавшимся латвийцам.