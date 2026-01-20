Ричмонд
Казахстан учинил разгром со счетом 9:1 на ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно выиграла второй матч на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Встреча со сборной Латвии завершилась со счетом 9:1 в пользу казахстанок. Причем, латвийки первыми вышли вперед на 13-й минуте. Отличилась Кьяра Зелюбовска.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили: София Муравьева (16, 35, 60 минута), Василиса Шуклина (18), София Зубкова (38, 46), Рената Лившиц (45, 48), Анфиса Новикова (58).

Казахстан — Латвия 9:1 (2:1, 2:0, 5:0).

  • 0:1 — 12:19 — Зелюбовска (Нейберга, Дуце) ГБ
  • 1:1 — 15:52 — Муравьева (Зубкова) ГМ
  • 2:1 — 18:00 — Шуклина (Новикова)
  • 3:1 — 34:14 — Муравьева (Зубкова, Лившиц) ГБ
  • 4:1 — 37:18 — Зубкова
  • 5:1 — 44:14 — Лившиц (Муравьева) ГБ
  • 6:1 — 45:52 — Зубкова (Муравьева, Куклина) ГБ
  • 7:1 — 47:14 — Лившиц (Муравьева, Нигматуллина)
  • 8:1 — 56:24 — Новикова (Муравьева, Зубкова)
  • 9:1 — 59:15 — Муравьева (Зубкова)

Вратари: Яковлева — Казе (Путриниеце, 40:00—60:00).

Напомним, в первом матче казахстанки разгромили Новую Зеландию со счетом 13:2.

Следующий матч команда Марии Федоренко сыграет против Турции. Игра пройдет 22 января. На следующий день состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Республики Корея.

Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.