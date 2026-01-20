Казахстан учинил разгром со счетом 9:1 на ЧМ по хоккею

Встреча со сборной Латвии завершилась со счетом 9:1 в пользу казахстанок. Причем, латвийки первыми вышли вперед на 13-й минуте. Отличилась Кьяра Зелюбовска.
В составе сборной Казахстана шайбы забросили: София Муравьева (16, 35, 60 минута), Василиса Шуклина (18), София Зубкова (38, 46), Рената Лившиц (45, 48), Анфиса Новикова (58).
Казахстан — Латвия 9:1 (2:1, 2:0, 5:0).
- 0:1 — 12:19 — Зелюбовска (Нейберга, Дуце) ГБ
- 1:1 — 15:52 — Муравьева (Зубкова) ГМ
- 2:1 — 18:00 — Шуклина (Новикова)
- 3:1 — 34:14 — Муравьева (Зубкова, Лившиц) ГБ
- 4:1 — 37:18 — Зубкова
- 5:1 — 44:14 — Лившиц (Муравьева) ГБ
- 6:1 — 45:52 — Зубкова (Муравьева, Куклина) ГБ
- 7:1 — 47:14 — Лившиц (Муравьева, Нигматуллина)
- 8:1 — 56:24 — Новикова (Муравьева, Зубкова)
- 9:1 — 59:15 — Муравьева (Зубкова)
Вратари: Яковлева — Казе (Путриниеце,
Напомним, в первом матче казахстанки разгромили Новую Зеландию со счетом 13:2.
Следующий матч команда Марии Федоренко сыграет против Турции. Игра пройдет 22 января. На следующий день состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Республики Корея.
Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.