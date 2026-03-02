Sportsnet назвал возможную замену сборной России на Кубке мира 2028 года

Кубок мира проводился трижды, в 1996, 2004 и 2016 годах. НХЛ планировала провести Кубок мира в феврале 2024 года, но в ноябре 2022-го перенесла его и в итоге провела в 2025-м Турнир четырех наций со сборными Канады, США, Швеции и Финляндии.