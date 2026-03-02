Sportsnet назвал возможную замену сборной России на Кубке мира 2028 года

Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига пока не будет объявлять участников Кубка мира 2028 года, поскольку еще есть достаточно времени для оценки развития ситуации на Украине и возможности возвращения сборной России, пишет Sportsnet.
В турнире выступят команды Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии, отмечает издание. Восьмой командой может стать Россия или Словакия.
Места проведения турнира объявят через две недели. Один из принимающих городов будет в Северной Америке, другой — в Европе. Плей-офф также пройдет в Северной Америке.
Кубок мира проводился трижды, в 1996, 2004 и 2016 годах. НХЛ планировала провести Кубок мира в феврале 2024 года, но в ноябре 2022-го перенесла его и в итоге провела в 2025-м Турнир четырех наций со сборными Канады, США, Швеции и Финляндии.
Хоккейный журналист Фрэнк Серавалли писал, что Швеция и Финляндия угрожали НХЛ бойкотом турнира сборных в случае допуска россиян, но в лиге на это заявили, что ультиматумов не было.
Кубок мира проводится без участия Международной федерации хоккея (IIHF), которая с 2022 года не допускает россиян и белорусов из-за военной операции на Украине.