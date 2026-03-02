Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.15
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.98
П2
5.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2

Sportsnet назвал возможную замену сборной России на Кубке мира 2028 года

В турнире планируется участие Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Восьмой командой может стать Россия или Словакия, в зависимости от ситуации на Украине.

Источник: Getty Images

Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига пока не будет объявлять участников Кубка мира 2028 года, поскольку еще есть достаточно времени для оценки развития ситуации на Украине и возможности возвращения сборной России, пишет Sportsnet.

В турнире выступят команды Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии, отмечает издание. Восьмой командой может стать Россия или Словакия.

Места проведения турнира объявят через две недели. Один из принимающих городов будет в Северной Америке, другой — в Европе. Плей-офф также пройдет в Северной Америке.

Кубок мира проводился трижды, в 1996, 2004 и 2016 годах. НХЛ планировала провести Кубок мира в феврале 2024 года, но в ноябре 2022-го перенесла его и в итоге провела в 2025-м Турнир четырех наций со сборными Канады, США, Швеции и Финляндии.

Хоккейный журналист Фрэнк Серавалли писал, что Швеция и Финляндия угрожали НХЛ бойкотом турнира сборных в случае допуска россиян, но в лиге на это заявили, что ультиматумов не было.

Кубок мира проводится без участия Международной федерации хоккея (IIHF), которая с 2022 года не допускает россиян и белорусов из-за военной операции на Украине.