Сборная Швейцарии обыграла США в первом матче ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Источник: РБК Спорт

Сборная Швейцарии победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отметились Пиус Зутер (3-я минута), Свен Андригетто (12) и Кен Егер (57). У проигравших отличился Алекс Стивс (49).

В следующем матче Швейцария 16 мая сыграет с Латвией, США 17 мая встретится с Великобританией.

США и Швейцария последний раз встречались в финале ЧМ-2025. Тогда американцы победили в овертайме со счетом 1:0.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

США
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Швейцария
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
15.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Дон Гранато
Ян Кадье
Вратари
Джозеф Уолл
Леонардо Дженони
1-й период
02:03
Пиус Сутер
(Свен Андригетто, Янис Мозер)
11:19
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Пиус Сутер)
17:56
Сэм Лафферти
17:56
Нино Нидеррайтер
2-й период
24:25
Роман Йоси
3-й период
44:03
Райан Линдгрен
48:45
14899
(Райан Линдгрен, Уильям Борген)
56:21
Кен Егер
(Симон Кнак, Дин Кукан)
59:26
Джеймс Хэгенс
59:26
Денис Мальгин
Овертайм
60:00
Райан Леонард
60:00
Райан Леонард
60:00
Мэтт Коронато
60:00
Дамьен Риат
60:00
Сандро Эшлиманн
Статистика
США
Швейцария
Штрафное время
12
10
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит