Сборная Швейцарии обыграла США в первом матче ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отметились Пиус Зутер (3-я минута), Свен Андригетто (12) и Кен Егер (57). У проигравших отличился Алекс Стивс (49).
В следующем матче Швейцария 16 мая сыграет с Латвией, США 17 мая встретится с Великобританией.
США и Швейцария последний раз встречались в финале ЧМ-2025. Тогда американцы победили в овертайме со счетом 1:0.
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
Дон Гранато
Ян Кадье
Джозеф Уолл
Леонардо Дженони
02:03
Пиус Сутер
(Свен Андригетто, Янис Мозер)
11:19
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Пиус Сутер)
17:56
Сэм Лафферти
17:56
Нино Нидеррайтер
24:25
Роман Йоси
44:03
Райан Линдгрен
48:45
14899
(Райан Линдгрен, Уильям Борген)
56:21
Кен Егер
(Симон Кнак, Дин Кукан)
59:26
Джеймс Хэгенс
59:26
Денис Мальгин
60:00
Райан Леонард
60:00
60:00
Мэтт Коронато
60:00
Дамьен Риат
60:00
Сандро Эшлиманн
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
