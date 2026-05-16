Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Венгрия
0
:
Финляндия
0
Все коэффициенты
П1
43.00
X
11.20
П2
1.08
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Италия
0
:
Канада
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.82
П2
9.75
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
32.00
X
14.75
П2
1.08
Хоккей. НХЛ
17.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Сборные Словакии и Австрии выиграли стартовые матчи на ЧМ по хоккею

Словаки обыграли команду Норвегии, австрийцы были сильнее британцев.

Источник: РБК Спорт

Сборная Словакии победила команду Норвегии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Поспишил (9-я минута) и Марек Гривик (49). У проигравших отличился Тинус Коблар (40).

В параллельном матче в группе А сборная Австрии обыграла команду Великобритании со счетом 5:2.

Словакия в следующем матче сыграет с Италией, Норвегия — со Словенией, Австрия — с Венгрией, Великобритания — с США. Встречи пройдут 17 мая.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.