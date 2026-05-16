Сборные Словакии и Австрии выиграли стартовые матчи на ЧМ по хоккею

Сборная Словакии победила команду Норвегии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Поспишил (9-я минута) и Марек Гривик (49). У проигравших отличился Тинус Коблар (40).
В параллельном матче в группе А сборная Австрии обыграла команду Великобритании со счетом 5:2.
Словакия в следующем матче сыграет с Италией, Норвегия — со Словенией, Австрия — с Венгрией, Великобритания — с США. Встречи пройдут 17 мая.
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.