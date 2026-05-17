Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
США
Все коэффициенты
П1
54.00
X
33.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.22
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.00
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Канада
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Сборная Швейцарии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Источник: AP 2024

Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе швейцарской сборной шайбы забросили Тимо Майер (31-я минута), Дамьен Риа (38; 53) и Дин Кукан (41). У латвийцев дубль оформил Рудольф Балцерс (32; 60).

Сборная Швейцарии одержала вторую победу на турнире. В дебютной игре команда обыграла американцев. Латвийцы провели первую встречу на чемпионате мира.

В следующем матче швейцарцы сыграют с немцами в понедельник. Латвийцы встретятся со сборной Германии в воскресенье.

Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Швейцария
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Латвия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
16.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Ян Кадье
Харийс Витолиньш
Вратари
Сандро Эшлиманн
Кристерс Гудлевскис
1-й период
00:55
Кен Егер
16:39
Оскарс Батня
2-й период
20:31
Кристерс Гудлевскис
30:10
Тимо Майер
(Нико Хишир, Тео Роше)
31:45
Рудольф Балцерс
(Денис Смирнов, Сандис Вильманис)
36:10
Ральфс Фрейбергс
37:18
Дамьен Риат
(Денис Мальгин, Свен Андригетто)
3-й период
40:59
Дин Кукан
(Кристиан Марти, Тимо Майер)
52:13
Дамьен Риат
(Дин Кукан, Симон Кнак)
53:53
Роман Йоси
58:43
Дин Кукан
59:46
Рудольф Балцерс
(Сандис Вильманис, Денис Смирнов)
59:46
Свен Андригетто
Статистика
Швейцария
Латвия
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
Главный судья
Джесси Гур
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит