Сборная Швейцарии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею

Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе швейцарской сборной шайбы забросили Тимо Майер (31-я минута), Дамьен Риа (38; 53) и Дин Кукан (41). У латвийцев дубль оформил Рудольф Балцерс (32; 60).
Сборная Швейцарии одержала вторую победу на турнире. В дебютной игре команда обыграла американцев. Латвийцы провели первую встречу на чемпионате мира.
В следующем матче швейцарцы сыграют с немцами в понедельник. Латвийцы встретятся со сборной Германии в воскресенье.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Ян Кадье
Харийс Витолиньш
Сандро Эшлиманн
Кристерс Гудлевскис
00:55
Кен Егер
16:39
Оскарс Батня
20:31
Кристерс Гудлевскис
30:10
Тимо Майер
(Нико Хишир, Тео Роше)
31:45
Рудольф Балцерс
(Денис Смирнов, Сандис Вильманис)
36:10
Ральфс Фрейбергс
37:18
Дамьен Риат
(Денис Мальгин, Свен Андригетто)
40:59
Дин Кукан
(Кристиан Марти, Тимо Майер)
52:13
Дамьен Риат
(Дин Кукан, Симон Кнак)
53:53
Роман Йоси
58:43
Дин Кукан
59:46
Рудольф Балцерс
(Сандис Вильманис, Денис Смирнов)
59:46
Свен Андригетто
Главный судья
Томаш Гронски
(Словакия)
Главный судья
Джесси Гур
(Канада)
