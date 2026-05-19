Швейцария разгромила Германию и одержала третью подряд победу на ЧМХ-2026

У швейцарцев дважды отличился Свен Андригетто, по одному голу у Дениса Мальгина, Кристофа Берчи, Нико Хишира и Романа Йоси. Единственная шайба немцев на счету Фредерика Тиффельса.
Сборная Швейцарии одержала третью подряд победу на ЧМХ-2026 и делит первое место в группе A с Финляндией. У обеих команд по 9 очков и одинаковая статистика заброшенных и пропущенных шайб (13−4). Германия идет на последней, восьмой строчке, команда не набрала ни одного очка за три матча.
В следующем туре Швейцария сыграет с Австрией 20 мая, Германия в этот же день встретится с США.
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
18.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Харольд Крайс
Ян Кадье
Вратари
Йонас Штеттмер
Леонардо Дженони
1-й период
01:38
Свен Андригетто
08:46
Даниэль Фишбух
19:58
Тимо Майер
2-й период
23:58
Тимо Майер
25:56
Денис Мальгин
(Нико Хишир, Роман Йоси)
28:54
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Тимо Майер)
29:29
Кристоф Берчи
(Нино Нидеррайтер, Свен Юнг)
35:47
Нико Креммер
37:23
Нико Хишир
(Роман Йоси, Тимо Майер)
37:23
Андреас Эдер
38:19
Роман Йоси
(Кен Егер, Нино Нидеррайтер)
3-й период
45:16
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Пиус Сутер)
51:17
Леон Гаванке
55:47
Фредерик Тиффельс
(Джошуа Замански)
57:01
Эрик Мик
57:01
Пиус Сутер
59:36
Самуэль Дав-Макфолс
59:36
Янис Мозер
Статистика
Германия
Швейцария
Штрафное время
12
10
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
