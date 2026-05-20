Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Словакии в серии буллитов обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Источник: Александр Коркка, photo.khl.ru

Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка (2-я минута), а также Мартин Хромяк (19), Филип Мешар (26) и Мартин Фашко-Рудаш (31). У словенцев отличились Кен Ограеншек (16), Рок Тичар (22, 60) и Ян Дрозг (38). В серии буллитов словаки были точнее — 3:1.

Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков. Словенцы потерпели второе поражение при одной победе. Они располагаются на шестой позиции с 3 баллами.

В следующем матче словаки сыграют с датчанами в четверг. Команда Словении днем ранее встретится со шведами.

В игре группы А в Цюрихе сборная Венгрии разгромила команду Великобритании со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Словения
4:5
1:2, 2:2, 1:0, 0:0
Б
Словакия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
19.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 3146 зрителей
Главные тренеры
Эдо Терглав
Владимир Орсаг
Вратари
Лукаш Горак
Адам Гаян
1-й период
01:20
Адам Лишка
(Мислав Росандич, Франтисек Гайдос)
04:32
Оливер Окульяр
10:06
Алеша Црнович
11:06
Жан Езовшек
13:57
Адам Гаян
14:24
Патрик Кох
15:17
Кен Ограеншек
(Рок Тичар, Ян Чосич)
18:35
Мартин Хромяк
(Себастиан Чедерле, Франтисек Гайдос)
2-й период
21:17
Рок Тичар
(Алеша Црнович, Александар Маговац)
25:46
Филип Мешар
(Максим Штрбак, Самуэль Княжко)
29:45
Ян Дрозг
30:09
Мартин Фашко-Рудаш
(Филип Мешар, Адам Лишка)
33:48
Марек Гривик
36:17
Самуэль Княжко
37:48
Ян Дрозг
(Блаж Грегорц, Роберт Саболич)
3-й период
59:29
Рок Тичар
(Ян Дрозг, Блаж Грегорц)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Филип Мешар
(Словакия)
Статистика
Словения
Словакия
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаэль Черриг
(Швейцария)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит