Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев на чемпионате мира по хоккею

Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка (2-я минута), а также Мартин Хромяк (19), Филип Мешар (26) и Мартин Фашко-Рудаш (31). У словенцев отличились Кен Ограеншек (16), Рок Тичар (22, 60) и Ян Дрозг (38). В серии буллитов словаки были точнее — 3:1.
Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков. Словенцы потерпели второе поражение при одной победе. Они располагаются на шестой позиции с 3 баллами.
В следующем матче словаки сыграют с датчанами в четверг. Команда Словении днем ранее встретится со шведами.
В игре группы А в Цюрихе сборная Венгрии разгромила команду Великобритании со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Эдо Терглав
Владимир Орсаг
Лукаш Горак
Адам Гаян
01:20
Адам Лишка
(Мислав Росандич, Франтисек Гайдос)
04:32
Оливер Окульяр
10:06
Алеша Црнович
11:06
Жан Езовшек
13:57
Адам Гаян
14:24
Патрик Кох
15:17
Кен Ограеншек
(Рок Тичар, Ян Чосич)
18:35
Мартин Хромяк
(Себастиан Чедерле, Франтисек Гайдос)
21:17
Рок Тичар
(Алеша Црнович, Александар Маговац)
25:46
Филип Мешар
(Максим Штрбак, Самуэль Княжко)
29:45
Ян Дрозг
30:09
Мартин Фашко-Рудаш
(Филип Мешар, Адам Лишка)
33:48
Марек Гривик
36:17
Самуэль Княжко
37:48
Ян Дрозг
(Блаж Грегорц, Роберт Саболич)
59:29
Рок Тичар
(Ян Дрозг, Блаж Грегорц)
победный бросок: Филип Мешар
(Словакия)
Главный судья
Михаэль Черриг
(Швейцария)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
