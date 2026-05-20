Сборная Швейцарии забросила австрийцам 9 шайб на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею.
Встреча группы А завершилась со счетом 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) в пользу хозяев турнира, отличились Тео Рошетт (6-я и 33-я минуты), Тимо Майер (10), Нико Хишир (12, 30), Дамьен Риат (14, 51), Кальвин Тюркауф (31) и Кристоф Берчи (57).
Сборная Швейцарии выиграла все четыре матча со старта турнира и с 12 очками возглавляет таблицу группы. Австрийцы, потерпевшие первое поражение, набрали девять очков и идут третьими.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Роджер Бадер
Ян Кадье
Давид Киккерт
(00:00-30:03)
Леонардо Дженони
Флориан Ворауэр
(c 30:03)
05:11
Тео Роше
(Свен Андригетто, Денис Мальгин)
06:43
Дин Кукан
09:20
Тимо Майер
(Доминик Эгли)
11:28
Нико Хишир
(Тимо Майер, Аттилио Бьяска)
12:42
Доминик Хакль
13:21
Дамьен Риат
(Дин Кукан, Свен Андригетто)
27:51
Пауль Штапельфельдт
29:42
Нико Хишир
(Роман Йоси, Тимо Майер)
30:03
Келвин Тюркауф
(Янис Мозер)
32:19
Тео Роше
(Кристиан Марти, Свен Андригетто)
48:32
Петер Шнайдер
50:29
Дамьен Риат
(Тео Роше, Денис Мальгин)
53:57
Петер Шнайдер
56:02
Кристоф Берчи
(Свен Юнг, Келвин Тюркауф)
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
