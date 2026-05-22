Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:1 обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала выход в четвертьфинал домашнего турнира.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (6-я, 53-я минуты), Нико Хишир (22) и Симон Кнак (29). У проигравших отличился Джошуа Уоллер (35).
Сборная Швейцарии одержала пятую победу подряд и занимает первое место в группе A. Швейцарцы гарантировали выход в четвертьфинал турнира. Команда Великобритании потерпела поражения во всех четырех играх. Британцы не набрали очков и располагаются на последней, восьмой строчке в группе.
В следующем матче сборная Швейцарии 23 мая сыграет с командой Венгрии. Британцы 22 мая встретятся с финнами.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США.
Ян Кадье
Питер Расселл
Рето Берра
Мэт Робсон
(00:00-58:10)
Мэт Робсон
(58:38-58:48)
02:46
Коул Шудра
05:05
Нино Нидеррайтер
(Роман Йоси, Доминик Эгли)
14:11
Дэвид Клементс
21:02
Нико Хишир
22:44
Доминик Эгли
28:01
Симон Кнак
(Дамьен Риат)
32:18
Нэйт Хэлберт
34:53
Джошуа Уоллер
(Лиам Керк, Марк Ричардсон)
42:37
Нино Нидеррайтер
43:15
Дамьен Риат
46:42
Роберт Дауд
52:53
Нино Нидеррайтер
(Тимо Майер, Нико Хишир)
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
