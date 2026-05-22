Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
П1
X
П2

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Хозяева турнира одержали пять побед в пяти матчах группового этапа.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:1 обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала выход в четвертьфинал домашнего турнира.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (6-я, 53-я минуты), Нико Хишир (22) и Симон Кнак (29). У проигравших отличился Джошуа Уоллер (35).

Сборная Швейцарии одержала пятую победу подряд и занимает первое место в группе A. Швейцарцы гарантировали выход в четвертьфинал турнира. Команда Великобритании потерпела поражения во всех четырех играх. Британцы не набрали очков и располагаются на последней, восьмой строчке в группе.

В следующем матче сборная Швейцарии 23 мая сыграет с командой Венгрии. Британцы 22 мая встретятся с финнами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США.

Швейцария
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Великобритания
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
21.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Ян Кадье
Питер Расселл
Вратари
Рето Берра
Мэт Робсон
(00:00-58:10)
Мэт Робсон
(58:38-58:48)
1-й период
02:46
Коул Шудра
05:05
Нино Нидеррайтер
(Роман Йоси, Доминик Эгли)
14:11
Дэвид Клементс
2-й период
21:02
Нико Хишир
22:44
Доминик Эгли
28:01
Симон Кнак
(Дамьен Риат)
32:18
Нэйт Хэлберт
34:53
Джошуа Уоллер
(Лиам Керк, Марк Ричардсон)
3-й период
42:37
Нино Нидеррайтер
43:15
Дамьен Риат
46:42
Роберт Дауд
52:53
Нино Нидеррайтер
(Тимо Майер, Нико Хишир)
Статистика
Швейцария
Великобритания
Штрафное время
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Рику Брандер
(Финляндия)
Главный судья
Нолан Блойер
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит