Словакия победила Данию на чемпионате мира, у Лишки гол и передача

У Словакии 3 (1+2) очка набрал Оливер Окульяр, по 2 (1+1) результативных балла заработали Адам Лишка, выступающий в КХЛ за «Северсталь», и Мартин Хромяк, также по голу на свой счет записали Мартин Поспишил и Себастьян Цедерле. Автором единственной заброшенной шайбы Дании стал Миккель Огорд.
Словаки выиграли четвертый матч подряд и с 11 очками занимают второе место в группе В. Датчане не набрали ни одного очка и идут на предпоследней, 7-й строчке.
23 мая Словакия сыграет против Чехии, а Дания — против Словении.
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
21.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 4734 зрителя
Главные тренеры
Микаэль Кринц-Гат
Владимир Орсаг
Вратари
Мадс Сегорд
(00:00-20:00)
Самуэль Главай
Николай Хенриксен
(c 20:00)
1-й период
08:43
Андерс Кок
09:28
Мартин Хромяк
(Кристиан Поспишил, Оливер Окульяр)
17:10
Мальте Сетков
2-й период
20:56
Адам Лишка
(Оливер Окульяр, Марек Гривик)
26:44
Оливер Окульяр
(Марек Гривик, Адам Лишка)
30:05
Йозеф Вильям Кмец
36:31
Кристиан Матиасен-Вайсе
3-й период
41:43
Миккель Огорд
(Йеспер I Йенсен, Патрик Русселль)
43:51
Мартин Поспишил
(Самуэль Княжко, Йозеф Вильям Кмец)
53:05
Себастиан Чедерле
(Мартин Хромяк)
54:53
Йоаким Бликфельд
Статистика
Дания
Словакия
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Лукас Кольмюллер
(Германия)
