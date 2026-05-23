Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Австрия
1
:
Германия
2
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Норвегия
2
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
24.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
П1
X
П2

Сборная Швейцарии выиграла второй матч на ЧМ по хоккею со счетом 9:0

Швейцарцы разгромили венгров, хет-трик сделал Роман Йоси. 20 мая с таким же счетом была разгромлена Австрия.

Источник: РБК Спорт

Сборная Швейцарии победила команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 9:0.

Хет-трик сделал Роман Йоси (19, 21, 23-я минуты), также отличились Тимо Майер (32), Денис Мальгин (34, 53), Кэлвин Тюркауф (36), Свен Андригетто (40) и Симон Кнак (56).

Швейцарцы выиграли уже второй матч на турнире со счетом 9:0. 20 мая с таким же счетом была разгромлена команда Австрии.

Сборная Швейцарии выиграла все шесть матчей на турнире и с 18 очками возглавляет таблицу группы. У Венгрии три очка и седьмое место.

В следующем матче сборная Швейцарии 26 мая сыграет с Финляндией, венгры 25 мая встретятся с США.

В параллельном матче в группе В сборная Чехии обыграла Словакию — 3:2.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

Швейцария
9:0
1:0, 6:0, 2:0
Венгрия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
23.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Ян Кадье
Гергей Майорошш
Вратари
Леонардо Дженони
Адам Вай
(00:00-33:07)
Бенце Балиж
(c 33:07)
1-й период
18:09
Роман Йоси
(Дамьен Риат, Кен Егер)
2-й период
20:29
Роман Йоси
20:34
Келвин Тюркауф
21:20
Бенце Штипшиц
22:54
Роман Йоси
(Нико Хишир, Свен Андригетто)
31:37
Тимо Майер
(Янис Мозер)
33:07
Денис Мальгин
(Келвин Тюркауф, Свен Андригетто)
35:48
Келвин Тюркауф
(Денис Мальгин, Свен Андригетто)
39:04
Свен Андригетто
(Янис Мозер, Тим Берни)
39:24
Роберт Шарпатки
39:37
Тео Роше
3-й период
42:25
Криштоф Папп
52:58
Денис Мальгин
(Келвин Тюркауф, Свен Андригетто)
55:09
Симон Кнак
(Роман Йоси)
Статистика
Швейцария
Венгрия
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит