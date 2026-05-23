Сборная Швейцарии выиграла второй матч на ЧМ по хоккею со счетом 9:0

Сборная Швейцарии победила команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 9:0.
Хет-трик сделал Роман Йоси (19, 21, 23-я минуты), также отличились Тимо Майер (32), Денис Мальгин (34, 53), Кэлвин Тюркауф (36), Свен Андригетто (40) и Симон Кнак (56).
Швейцарцы выиграли уже второй матч на турнире со счетом 9:0. 20 мая с таким же счетом была разгромлена команда Австрии.
Сборная Швейцарии выиграла все шесть матчей на турнире и с 18 очками возглавляет таблицу группы. У Венгрии три очка и седьмое место.
В следующем матче сборная Швейцарии 26 мая сыграет с Финляндией, венгры 25 мая встретятся с США.
В параллельном матче в группе В сборная Чехии обыграла Словакию — 3:2.
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
Ян Кадье
Гергей Майорошш
Леонардо Дженони
Адам Вай
(00:00-33:07)
Бенце Балиж
(c 33:07)
18:09
Роман Йоси
(Дамьен Риат, Кен Егер)
20:29
Роман Йоси
20:34
Келвин Тюркауф
21:20
Бенце Штипшиц
22:54
Роман Йоси
(Нико Хишир, Свен Андригетто)
31:37
Тимо Майер
(Янис Мозер)
33:07
Денис Мальгин
(Келвин Тюркауф, Свен Андригетто)
35:48
Келвин Тюркауф
(Денис Мальгин, Свен Андригетто)
39:04
Свен Андригетто
(Янис Мозер, Тим Берни)
39:24
Роберт Шарпатки
39:37
Тео Роше
42:25
Криштоф Папп
52:58
Денис Мальгин
(Келвин Тюркауф, Свен Андригетто)
55:09
Симон Кнак
(Роман Йоси)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
