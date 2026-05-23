Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Германия
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
4
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
4
:
Словения
0
П1
X
П2

Чехи обыграли словаков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная Чехии победила команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча группы B во Фрибуре завершилась поражением словаков со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). В составе сборной Чехии шайбы забросили Даниэль Воженилек (9-я минута), Мартин Каут (35) и Роман Червенка (53). У словаков отличились Марек Гривик (32) и Мартин Хромяк (38).

Сборная Чехии (13 очков) поднялась на второе место в таблице, словаки (11) идут третьими.

В другом матче в группе А сборная Швейцарии разгромила команду Венгрии со счетом 9:0 (1:0, 6:0, 2:0).

Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Словакия
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Чехия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
23.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 6811 зрителей
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Радим Рулик
Вратари
Самуэль Главай
(00:00-57:25)
Йозеф Корженарж
1-й период
08:09
Даниэл Воженилек
(Томаш Цибулка, Михал Кемпни)
2-й период
26:41
Кристиан Поспишил
26:41
Мартин Каут
28:28
Адам Сикора
31:01
Кристиан Поспишил
31:01
Михал Кемпни
31:30
Марек Гривик
(Самуэль Княжко, Оливер Окульяр)
33:13
Кристиан Поспишил
34:04
Мартин Каут
(Лукаш Седлак, Роман Червенка)
37:50
Мартин Хромяк
3-й период
52:02
Роман Червенка
(Мартин Каут)
Статистика
Словакия
Чехия
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Джесси Гур
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит