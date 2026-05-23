Чехи обыграли словаков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

Встреча группы B во Фрибуре завершилась поражением словаков со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). В составе сборной Чехии шайбы забросили Даниэль Воженилек (9-я минута), Мартин Каут (35) и Роман Червенка (53). У словаков отличились Марек Гривик (32) и Мартин Хромяк (38).
Сборная Чехии (13 очков) поднялась на второе место в таблице, словаки (11) идут третьими.
В другом матче в группе А сборная Швейцарии разгромила команду Венгрии со счетом 9:0 (1:0, 6:0, 2:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Владимир Орсаг
Радим Рулик
Самуэль Главай
(00:00-57:25)
Йозеф Корженарж
08:09
Даниэл Воженилек
(Томаш Цибулка, Михал Кемпни)
26:41
Кристиан Поспишил
26:41
Мартин Каут
28:28
Адам Сикора
31:01
Кристиан Поспишил
31:01
Михал Кемпни
31:30
Марек Гривик
(Самуэль Княжко, Оливер Окульяр)
33:13
Кристиан Поспишил
34:04
Мартин Каут
(Лукаш Седлак, Роман Червенка)
37:50
Мартин Хромяк
52:02
Роман Червенка
(Мартин Каут)
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Джесси Гур
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит