Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Норвежцы в четвертьфинале победили Латвию (2:0) и попали в полуфинале на швейцарцев, которые обыграли шведов (3:1). В другом полуфинале встретятся канадцы и финны.

Источник: РБК Спорт

Сборные Норвегии и Швейцарии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Норвежцы обыграли Латвию — 2:0. Шайбы забросили Тинус Люк Коблар на 28-й минуте и Ноа Стин на 60-й. Норвежцы впервые вышли в полуфинал турнира, в топ-4 они ранее попадали только раз в 1951 году, когда чемпионат проводился по круговой системе без плей-офф.

Швейцарцы в своем четвертьфинале победили шведов со счетом 3:1. У победителей отличились Роман Йоси (14), Денис Мальгин (33) и Кэлвин Тюркауф (37). У шведов забил Линус Карлссон (7).

В полуфинале сыграют следующие пары:

  • Канада — Финляндия.
  • Швейцария — Норвегия.

Полуфиналы пройдут 30 мая в Цюрихе.

Сборная России пропустила чемпионат мира в пятый раз подряд — международная федерация (IIHF) отстранила ее в 2022 году из-за военной операции на Украине.