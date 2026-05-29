Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборные Норвегии и Швейцарии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Норвежцы обыграли Латвию — 2:0. Шайбы забросили Тинус Люк Коблар на 28-й минуте и Ноа Стин на 60-й. Норвежцы впервые вышли в полуфинал турнира, в топ-4 они ранее попадали только раз в 1951 году, когда чемпионат проводился по круговой системе без плей-офф.
Швейцарцы в своем четвертьфинале победили шведов со счетом 3:1. У победителей отличились Роман Йоси (14), Денис Мальгин (33) и Кэлвин Тюркауф (37). У шведов забил Линус Карлссон (7).
В полуфинале сыграют следующие пары:
- Канада — Финляндия.
- Швейцария — Норвегия.
Полуфиналы пройдут 30 мая в Цюрихе.
Сборная России пропустила чемпионат мира в пятый раз подряд — международная федерация (IIHF) отстранила ее в 2022 году из-за военной операции на Украине.