Сказка Норвегии продолжается, а Швейцария идет к золоту. Итоги четвертьфиналов на чемпионате мира

В Швейцарии продолжается чемпионат мира по хоккею. В четвертьфинале зрители не увидели неожиданных результатов: четыре сборные, которые считались фаворитами в своих матчах, продолжили выступление на турнире.
Финляндия — Чехия (4:1)
Еще в марте было официально объявлено, что этот ЧМ станет последним для главного тренера Чехии Радима Рулика — именно при нем команда выиграла золото в 2024-м. Однако состав на этот турнир подобрался такой, что задачей стал уже простой выход из группы. Уже после вылета специалист признался, что до очного матча опасался сборную Словакии и думал, что они выйдут вместо чехов в плей-офф. Смог выдохнуть он только после победы (3:2).
До последнего момента Чехия имела шансы вообще занять второе место в группе и выйти на Латвию. Сами хоккеисты растеряли несколько возможностей опередить Норвегию и в итоге в четвертьфинале встретились с Финляндией.
У сборной Суоми собрался неплохой коллектив со звездами из НХЛ в каждом звене, кроме четвертого. Фаворит был очевиден, и финны свой статус подтвердили уже в первом периоде. Сакари Маннинен и Антон Лунделл создали комфортное преимущество. На самом старте второго игрового отрезка отличился и 20-летний Конста Хелениус, который еще неделю назад играл в плей-офф за «Баффало».
Удержать разницу в три гола было делом техники. Особенно для финнов, которые умеют играть строго в своей зоне. Произошел лишь один сбой: Йессе Пулюярви и Олли Мяяття оставили своих одноклубников втроем против пятерых, чем воспользовалась чешская спецбригада большинства.
Но на большее подопечных Рулика не хватило. В самой концовке они пропустили еще и четвертую от Ленни Хямеэнахо и окончательный штурм уже не имел никакого смысла.
Однако вряд ли у этой встречи была серьезная аудитория, ведь на то же время организаторы поставили встречу между Канадой и США. «Кленовые листья» спокойно разобрались с американцами (4:0).
Швейцария — Швеция (3:1)
Еще одна вывеска, в которой перед стартом турнира вряд ли кто-то однозначно выбрал бы фаворита. Однако по итогам группового этапа он определился — Швейцария.
Семь побед в семи матчах — звучит очень мощно. Хотя из серьезных соперников были лишь финны. Отчасти в этот список можно занести и американцев, которые привезли очень далекий от оптимального состав.
«Тре Крунур» же обеспечили себе место в плей-офф только в последнем матче, с большими проблемами обыграв Словакию.
Если в дневных играх фавориты довольно быстро подтверждали свой статус и выходили вперед, то в этой встрече получилось все иначе. Линус Карлссон открыл счет на седьмой минуте, а всего через 20 секунд Дин Кукан на ровном месте психанул, взял клюшку в поперечный хват и от души приложился по зубам 18-летнему Ивару Стенбергу, который скоро выходит на драфт.
Казалось, что Швейцария как минимум в нокдауне. Но «Тре крунур» шансом обеспечить себе комфортнейшее преимущество не воспользовались — всему виной отличная спецбригада меньшинства противника. А уже совсем скоро Денис Мальгин и Роман Йоси соорудили ответный гол.
Во втором периоде эти двое организовали еще одну шайбу, выведя швейцарцев вперед. Затем у них заработало еще и большинство: Калвен Тюркауф в формате «пять на четыре» удвоил преимущество своей команды.
Шведы же не смогли даже приблизиться к сопернику. Впервые с 2023 года они завершили выступление на турнире так рано.
Норвегия — Латвия (1:0)
Четвертьфинальная пара, из-за которой было принято шутить над уровнем нынешнего чемпионата мира. Однако обе команды довольно уверенно попали в плей-офф.
Норвежцы вообще стали главным открытием группового этапа, обыграв Швецию и Чехию, а также дойдя до овертайма с канадцами. Латвия была лучше американцев и немцев. Примечательно, что на две команды набрался лишь один игрок НХЛ — Михаэль Брандсегг-Нюгард, у которого в этом сезоне 14 матчей за «Детройт».
Было логично ожидать очень осторожного матча, ведь для обеих команд выход в полуфинал — историческое событие. Если латвийцы еще в 2023-м зацепились за бронзу, то норвежцы ни разу медалей не видели. Лучший результат — четвертое место на ЧМ-1951, в котором участвовало семь команд.
Ничего удивительного, что исход игры решил лишь один гол. Забросил его 18-летний Тинус Коблар. Молодой форвард сборной Норвегии проводит невероятный турнир: на его счету 9 (6+3) очков. Руководство «Торонто» может быть довольно, что выхватило такого монстра во втором раунде драфта.
За 16 секунд до конца окончательный счет установил 21-летний Ной Стин. На счету молодого форварда тоже шесть голов на этом ЧМ.
В порядке у Норвегии не только юные хоккеисты. Замечательный матч выдал и 31-летний Хенрик Хаукеланн: его 34 сейва позволили команде продолжить историческую борьбу за призовые места.
Полуфинальные пары
На этом этапе не имеет значение, кто и в какой группе играл. Составляется общая сводная таблица из четырех команд, согласно количеству очков. Лучшая в полуфинале сыграет с худшей, а вторая с третьей. Именно поэтому пары определились следующим образом:
- Швейцария (1) — Норвегия (4);
- Канада (2) — Финляндия (3).
Обе встречи пройдут 30 мая.
Максим Клементьев