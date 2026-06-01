Финляндия — чемпион мира, а Швейцария рыдает после новой трагедии: третий проигранный финал за три года

В финальном матче чемпионата мира по хоккею сошлись Швейцария и Финляндия. Для хозяев ЧМ этот финал был намного более важен, поскольку сборная Белого креста мечтала войти в историю и впервые взять золото. Сделать это на своей земле, перед своими болельщиками — задача невероятно важная и ответственная, но и давление на Швейцарию было значительно выше.
На отдых перед финалом у Швейцарии было на четыре часа больше, чем у соперника. Казалось бы, это несущественная деталь, но в последних десяти финалах ЧМ лишь дважды побеждала команда, у которой было меньше времени на восстановление — Швеция в 2017-м и Канада годом ранее.
«Это действительно наше небольшое преимущество. Важно выспаться, отдохнуть. Мы будем полностью готовы», — пообещал перед матчем наставник швейцарцев Ян Кадьо.
Сама игра получилась невероятно упорной, нервной и скупой на голы. Самым насыщенным отрезком встречи вышел первый период. Команды обменялись удалениями на его старте, а в середине двадцатиминутки финская сборная открыла счет, но гол был отменен. Нападающий Антон Лунделл вколотил в ворота взмывшую шайбу, которую голкипер-ветеран Дженони отбил перед собой, но после просмотра была выявлена игра высоко поднятой клюшкой.
Под занавес периода у финнов случился провал и подопечные Антти Пеннанена остались втроем против пятерых после удалений того же Лунделла и Вааканайнена. Однако большинство в исполнении Швейцарии откровенно разочаровало: лишь к концу двухминутного отрезка дело дошло до броска в створ ворот и реализовать преимущество не получилось.
Далее игра перешла в максимально осторожный режим. Серьезных моментов почти не было: за второй и третий периоды обе сборные суммарно нанесли по десять бросков в створ, предпочитая максимально внимательно действовать на своей синей линии. Лишь в самой концовке основного времени финны чуть встрепенулись и заиграли побыстрее, но и здесь все закончилось без яркого момента.
0:0 после трех периодов — счет невероятно скучный и говорящий сам за себя, но подобное развитие событий было ожидаемым.
Противопоставить финскому «железу» швейцарцы могли скорость. В овертайме, где команды играли в формате «три на три», это преимущество вряд ли могло сработать в полную силу, но команды даже здесь продемонстрировали очень аккуратный хоккей.
Все закончилось в середине дополнительной двадцатиминутки, когда самый молодой форвард финской сборной Конста Хелениус протащил шайбу по чужой зоне и неотразимо бросил под перекладину. 1:0 — так завершился финал, который принес сборной Финляндии пятое золото чемпионатов мира в истории.
Швейцарцы в третий раз подряд остались без золота (причем в третьем подряд проигранном финале они не забили ни одного гола), к которому были очень близки. Разочарованию хозяев турнира не было предела: и хоккеисты, и болельщики закрывали лица руками и не могли поверить в очередное поражение в решающем матче. Но опыт, традиции и великолепная хоккейная культура финской сборной снова оказались выше.
Максим Замятин